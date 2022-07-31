Россия передала ООН доказательства вины Киева в ударе по СИЗО в Еленовке

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Первый зампостпреда Дмитрий Полянский сообщил, что Россия передала генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу данные, который доказывают вину Киева в ударе по СИЗО в Еленовке ДНР. Об этом дипломат написал в своём Telegram-канале.

Мы сообщили Генсеку ООН А. Гутерришу об имеющейся у нас информации об ответственности Украины за удар по СИЗО в Еленовке. Осудили попытки киевского режима свалить вину за это преступление на Россию (этим, в частности, пытался заниматься украинский постпред на заседании СБ 29 июля), — сообщил Полянский.

По словам политика, российская сторона осудила попытки Украины переложить ответственность за обстрел СИЗО, где находились украинские военнопленные, на Россию и призвала ООН дать безотлагательную оценку произошедшего.

Также Полянский добавил, что Следственный комитет вместе с международными экспертами уже приступил к расследованию инцидента.

Ранее Минобороны России заявило, что в интересах расследования удара по СИЗО в Еленовке в Донецкой Народной Республике на место инцидента приглашены эксперты ООН и Международного комитета Красного креста. Приглашение сделано официально.