Россия не участвует в контактах Канады и ФРГ по турбинам «Северного потока» Посол Степанов: РФ не участвует в контактах Канады и ФРГ по турбинам «Северного потока»

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Россия не принимает участия в контактах между Канадой и Германией по поводу поставок оборудования для газопровода «Северный поток», которые были осложнены санкциями. Об этом рассказал РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов. Он пояснил, что обсуждаемый сторонами вопрос является проблемами двух стран и не более того.

Мы не ведём официальных контактов с Канадой по этому сюжету. С точки зрения посольства, этот вопрос — в первую очередь проблема между Канадой и Германией. Два подразделения Siemens оказались отрезанными друг от друга в плане выполнения контрактных обязательств из-за расширительного толкования Канадой собственных санкций против России, поэтому разбираться в этом нужно именно немцам с канадцами, — подчеркнул Степанов.

«Газпром» ранее не смог своевременно получить из ремонта газоперекачивающие агрегаты от компании Siemens, что привело к сокращению поставок газа по «Северному потоку». Турбина проходила ремонт на канадском предприятии немецкой компании Siemens, после чего Оттава не передала оборудование немецкой стороне, заподозрив в таком действии нарушении санкций в отношении РФ.

Правительства Канады и Германии говорят, что обсуждают ситуацию в поисках решения.

Я не вижу необходимости посольству становиться стороной в том или ином виде этих германо-канадских разбирательств. В настоящее время нашей роли я не вижу просто, — отметил дипломат.

В свою очередь представитель Министерства экономики Германии заявил, что прогресса в переговорах с Канадой о ситуации вокруг газовых турбин компании Siemens нет.