https://static.news.ru/photo/a0a3353c-5676-11ea-a657-fa163e074e61_660.jpg Фото: belaes.by

Отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) Белорусской АЭС (БелАЭС) будет вывозиться в Россию и перерабатываться. Соглашение об этом планируется подписать в нынешнем году.

Об этом РИА Новости рассказал замглавы белорусского Минэнерго Михаил Михадюк. Он отметил, что сейчас на повестке дня соглашение о перевозке ОЯТ БелАЭС.

Мы сегодня готовим соглашение межгосударственное по перевозке ядерных материалов, — заявил Михадюк.

Он добавил, что в Белоруссии ждут экспертов МАГАТЭ по оценке готовности инфраструктуры ядерной энергетики к эксплуатации АЭС (INIR 3). Миссия начнёт работать в республике с 24 февраля.

Белорусская АЭС строится в Гродненской области по российскому проекту. Лидер партии консерваторов «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Витаутас Ландсбергис предсказал «ядерную гибель» республики из-за строящейся электростанции.

Как писал NEWS.ru, комплекс мероприятий по подготовке к возможной аварии на атомной электростанции БелАЭС может стоить Литве €1 млрд. В октябре прошлого года там уже проводились национальные учения по отработке действий в случае аварии на БелАЭС с имитацией эвакуации жителей.