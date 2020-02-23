Отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) Белорусской АЭС (БелАЭС) будет вывозиться в Россию и перерабатываться. Соглашение об этом планируется подписать в нынешнем году.
Об этом РИА Новости
Мы сегодня готовим соглашение межгосударственное по перевозке ядерных материалов, — заявил Михадюк.
Он добавил, что в Белоруссии ждут экспертов МАГАТЭ по оценке готовности инфраструктуры ядерной энергетики к эксплуатации АЭС (INIR 3). Миссия начнёт работать в республике с 24 февраля.
Белорусская АЭС строится в Гродненской области по российскому проекту. Лидер партии консерваторов «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Витаутас Ландсбергис предсказал «ядерную гибель» республики из-за строящейся электростанции.
Как писал NEWS.ru, комплекс мероприятий по подготовке к возможной аварии на атомной электростанции БелАЭС может стоить Литве €1 млрд. В октябре прошлого года там уже проводились национальные учения по отработке действий в случае аварии на БелАЭС с имитацией эвакуации жителей.
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