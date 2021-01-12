Россия гифкой ответила Украине на пост о «краже» Сергея Королёва

https://static.news.ru/photo/8ceb6928-554a-11eb-bbbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Public Domain

Анимированная гифка из популярного мультфильма, снятого по мотивам украинской народной сказки киностудией «Союзмультфильм», стала ответом Москвы на обвинения Киева в «воровстве» советского конструктора Сергея Королёва.

В очередной, 114-й, день рождения отечественного учёного в Киеве вспомнили о его корнях. В официальном Twitter-аккаунте Украины появилось сообщение:

Внимание, воровство! Гений ракетно-космической техники Сергей Королёв, называвший себя украинцем, родился: Житомир; вырос: Нежин, Киев; учился: Одесса, Киев. Работал, затем арестован, подвернут пыткам и заключён в тюрьму на шесть лет: Москва, Колыма, Казань.

Российская сторона также в Twitter ответила фрагментом мультфильма 1982 года «Жил был пёс» и небольшой фразой.

Real Theft alarm or did @Ukraine started cherishing Soviet heritage? This GIF was taken from an amazing 1982 Moscow-made cartoon âThere was a dog...â. Watch the full version in English: https://t.co/NWICd3ulj2 https://t.co/MgA9aEuoH4 pic.twitter.com/GpXaVxe8dN — Russia (@Russia) January 12, 2021

Правда «Внимание, воровство» или Украина начала дорожить советским наследием? — задались вопросом авторы публикации.

Ранее NEWS.ru сообщал, что некоторые пользователи Twitter из Украины возмутились комментарием основателя компании SpaceX Илона Маска о конструкторе Сергее Королёве. Причём, американский бизнесмен в ответ на сообщение Роскосмоса о праздновании дня рождения учёного написал только три слова: «Он был великолепен». Маску в комментариях досталось и за то, что не указал национальность конструктора, и за то, что написал по-русски.