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Россия гифкой ответила Украине на пост о «краже» Сергея Королёва

05:51, 13 января 2021
Фото: Public Domain

Анимированная гифка из популярного мультфильма, снятого по мотивам украинской народной сказки киностудией «Союзмультфильм», стала ответом Москвы на обвинения Киева в «воровстве» советского конструктора Сергея Королёва.

В очередной, 114-й, день рождения отечественного учёного в Киеве вспомнили о его корнях. В официальном Twitter-аккаунте Украины появилось сообщение:

Внимание, воровство! Гений ракетно-космической техники Сергей Королёв, называвший себя украинцем, родился: Житомир; вырос: Нежин, Киев; учился: Одесса, Киев. Работал, затем арестован, подвернут пыткам и заключён в тюрьму на шесть лет: Москва, Колыма, Казань.

Российская сторона также в Twitter ответила фрагментом мультфильма 1982 года «Жил был пёс» и небольшой фразой.

Правда «Внимание, воровство» или Украина начала дорожить советским наследием? — задались вопросом авторы публикации.

Ранее NEWS.ru сообщал, что некоторые пользователи Twitter из Украины возмутились комментарием основателя компании SpaceX Илона Маска о конструкторе Сергее Королёве. Причём, американский бизнесмен в ответ на сообщение Роскосмоса о праздновании дня рождения учёного написал только три слова: «Он был великолепен». Маску в комментариях досталось и за то, что не указал национальность конструктора, и за то, что написал по-русски.

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