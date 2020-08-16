Российский Су-27 перехватил самолёт ВМС Италии над Чёрным морем

https://static.news.ru/photo/fb88a29a-dfae-11ea-a043-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский истребитель Су-27СМ был поднят в воздух над Чёрным морем для перехвата самолёта патрульной авиации ВМС Италии над Чёрным морем.

Как сообщил Национальный центр управления обороной, для опознания цели в воздух был поднят истребитель из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Приблизившись на безопасное расстояние, экипаж идентифицировал его как самолет базовой патрульной авиации «Атлантик» ВМС Италии.

В центре также отметили, что цель находилась над нейтральными водами, «Атлантик» развернулся, нарушения границы допущено не было. После выполнения задачи Су-27СМ благополучно вернулся на аэродром базирования.

Накануне Су-27 перехватил самолёт-разведчик ВС США. Инцидент произошёл над нейтральными водами Чёрного моря. Как сообщал NEWS.ru, российский истребитель засёк самолёт радиоэлектронной разведки EP-3E ARIES II Военно-морских сил Соединённых Штатов Америки. Военный борт США двигался в направлении госграницы РФ. Су-27 находится в составе ПВО сил Южного военного округа (ЮВО).

Ранее главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал, что Россия сможет перехватывать гиперзвуковые ракеты США, если Белый дом примет их на вооружение. Американский лидер назвал эту разработку «супер-пупер»-технологией: во время испытаний ракета развила скорость, в 17 раз превышающую звуковую. Специалист добавил, что Москва опередила Вашингтон в области гиперзвуковых технологий на несколько лет. Коротченко отметил, что разработки Белого дома находятся на стадии лётных испытаний, а Кремль уже принял на вооружение ряд серийных образцов, в том числе комплекс авиационного базирования «Кинжал» и морскую гиперзвуковую ракету «Циркон», писал NEWS.ru.