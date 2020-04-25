Российские туристы паникуют на Сейшелах из-за отсутствия вывозных рейсов

https://static.news.ru/photo/7af300e0-86ed-11ea-bc3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sabrina Hentschel/dpa/Global Look Press

Более сотни туристов из России вынужденно остаются на Сейшелах и паникуют из-за невозможности вернуться на родину.

В общей сложности на островах застряли 118 граждан РФ. Они приехали туда на отдых ещё до объявления пандемии COVID-19 и не могут вылететь в Россию из-за того, что местные власти не разрешают садиться самолётам с туристами на борту.

Один из отдыхающих пояснил «МК», что российские власти планировали забрать туристов с Сейшел 26 апреля наряду с теми, кто застрял на Маврикии и Занзибаре.

То есть если сначала самолёт заберёт россиян с Занзибара, то Сейшелы не позволят ему приземлиться. И наоборот. То же самое с Маврикием, — пояснил он.

Турист полагает, что у российских инстанций было достаточно времени на согласование эвакуации людей, но чиновники так и не сделали этого.

Ощущение, что нас тут бросили, — сказал собеседник издания.

Он добавил, что никто из туристов не заразился коронавирусом. Однако положение их отчаянное, поскольку жить на Сейшелах дорого, а стабильный доход есть не у всех. Обещанную материальную помощь получили единицы.

Ранее NEWS.ru писал, что более ста россиян ожидают вывозного рейса на Филиппинах. Большинство из них находятся на островах Бохол и Себу.