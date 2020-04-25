Российские туристы паникуют на Сейшелах из-за отсутствия вывозных рейсов

Более сотни туристов из России вынужденно остаются на Сейшелах и паникуют из-за невозможности вернуться на родину.
В общей сложности на островах застряли 118 граждан РФ. Они приехали туда на отдых ещё до объявления пандемии COVID-19 и не могут вылететь в Россию из-за того, что местные власти не разрешают садиться самолётам с туристами на борту.
Один из отдыхающих
То есть если сначала самолёт заберёт россиян с Занзибара, то Сейшелы не позволят ему приземлиться. И наоборот. То же самое с Маврикием, — пояснил он.
Турист полагает, что у российских инстанций было достаточно времени на согласование эвакуации людей, но чиновники так и не сделали этого.
Ощущение, что нас тут бросили, — сказал собеседник издания.
Он добавил, что никто из туристов не заразился коронавирусом. Однако положение их отчаянное, поскольку жить на Сейшелах дорого, а стабильный доход есть не у всех. Обещанную материальную помощь получили единицы.
Ранее NEWS.ru писал, что более ста россиян ожидают вывозного рейса на Филиппинах. Большинство из них находятся на островах Бохол и Себу.
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