Сотрудники посольства России в США посетили отбывающего тюремное заключение в Коннектикуте гражданина РФ Константина Ярошенко.
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Дипломаты по-прежнему ожидают реакции правозащитников на открытое письмо посла России в США Анатолия Антонова. В конце ноября тот обратился к международным организациями с просьбой оказать помощь в освобождении Ярошенко. В числе адресатов послания выступили Amnesty International USA, Equal Justice Initiative, Human Rights Watch, The Marshall Project, ACLU National Prison Project, The Sentencing Project, Southern Poverty Law Center и World Justice Project.
Лётчика Константина Ярошенко арестовали в 2010 году в Либерии и обвинили в попытке перевозки крупной партии кокаина. Россиянина затем депортировали в США, где суд приговорил его к 20 годам тюрьмы.
В октябре 2019 года, как писал NEWS.ru, посольство России обратилось с очередной просьбой передать задержанного Москве, но получило формальный отказ, который дипломаты назвали «отпиской».
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