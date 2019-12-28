https://static.news.ru/photo/574fe378-2b36-11ea-b268-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Сотрудники посольства России в США посетили отбывающего тюремное заключение в Коннектикуте гражданина РФ Константина Ярошенко.

Как передаёт «Интерфакс», дипломаты отметили, что у заключённого обострились хронические заболевания, но ему не оказывают необходимой медицинской помощи. Ярошенко при этом продолжает проявлять стойкость, несмотря на все тяготы. Сотрудники посольства накануне праздников передали россиянину пожелания от «всех неравнодушных к его судьбе соотечественников» и заверили лётчика в том, что для его освобождения продолжают предприниматься все возможные меры.

Дипломаты по-прежнему ожидают реакции правозащитников на открытое письмо посла России в США Анатолия Антонова. В конце ноября тот обратился к международным организациями с просьбой оказать помощь в освобождении Ярошенко. В числе адресатов послания выступили Amnesty International USA, Equal Justice Initiative, Human Rights Watch, The Marshall Project, ACLU National Prison Project, The Sentencing Project, Southern Poverty Law Center и World Justice Project.

Лётчика Константина Ярошенко арестовали в 2010 году в Либерии и обвинили в попытке перевозки крупной партии кокаина. Россиянина затем депортировали в США, где суд приговорил его к 20 годам тюрьмы.

В октябре 2019 года, как писал NEWS.ru, посольство России обратилось с очередной просьбой передать задержанного Москве, но получило формальный отказ, который дипломаты назвали «отпиской».