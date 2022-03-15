Росгвардия взяла под контроль очищенный от ВСУ Бердянск

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Североатлантический альянс может созвать экстренный саммит глав государств и правительств входящих в него стран, посвящённый ситуации вокруг Украины. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, добавив, что не может сообщить больше подробностей. Его слова передаёт ТАСС.

Мы можем созвать саммит НАТО со всеми лидерами стран Альянса в короткие сроки, но я пока не могу сообщить больше подробностей, — сказал Столтенберг. Ранее во вторник Столтенберг рассказал, что...