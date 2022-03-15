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Росгвардия взяла под контроль очищенный от ВСУ Бердянск

Росгвардия взяла под контроль демилитаризованный российской армией Бердянск
21:26, 15 марта 2022
Росгвардия взяла под контроль очищенный от ВСУ Бердянск Фото: rosguard.gov.ru
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Бойцы Росгвардии контролируют ситуацию в демилитаризованном украинском городе Бердянске, сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что население возвращается к нормальной жизни. В настоящее время подведомственные силы проводят разминирование городских территорий. Брошенную украинскую технику убирают с улиц.

Демилитаризированный российской армией Бердянск постепенно возвращается к гражданской жизни​​​. Ситуацию в городе контролирует Росгвардия, — сказано в пресс-релизе.

Под прикрытием росгвардейцев осуществляется регулярный гуманитарный конвой, всего в город было доставлено 36 тонн гуманитарного груза.

Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашeнков заявил, что в заложниках у националистов на Украине остаются более 7 тысяч иностранцев, а также экипажи 70 иностранных судов, заблокированных в портах страны. Он сообщил, что страны Запада и ряд международных организаций игнорируют факты нанесения ракетных и артиллерийских ударов по густонаселённым районам Донецка. Конашенков добавил, что Россия также осуществляет активную гуманитарную поддержку и эвакуацию мирных граждан.

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