Росгвардия взяла под контроль очищенный от ВСУ Бердянск
Росгвардия взяла под контроль демилитаризованный российской армией Бердянск
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
21:26, 15 марта 2022
Фото: rosguard.gov.ru
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Бойцы Росгвардии контролируют ситуацию в демилитаризованном украинском городе Бердянске, сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что население возвращается к нормальной жизни. В настоящее время подведомственные силы проводят разминирование городских территорий. Брошенную украинскую технику убирают с улиц.
Демилитаризированный российской армией Бердянск постепенно возвращается к гражданской жизни. Ситуацию в городе контролирует Росгвардия, — сказано в пресс-релизе.
Под прикрытием росгвардейцев осуществляется регулярный гуманитарный конвой, всего в город было доставлено 36 тонн гуманитарного груза.
Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашeнков заявил, что в заложниках у националистов на Украине остаются более 7 тысяч иностранцев, а также экипажи 70 иностранных судов, заблокированных в портах страны. Он сообщил, что страны Запада и ряд международных организаций игнорируют факты нанесения ракетных и артиллерийских ударов по густонаселённым районам Донецка. Конашенков добавил, что Россия также осуществляет активную гуманитарную поддержку и эвакуацию мирных граждан.