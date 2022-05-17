МО: Росгвардия уничтожила подразделение и боевую технику ВСУ под Харьковом

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Росгвардия уничтожила подразделения и боевую технику Вооружённых сил Украины в Харьковской области, заявило Минобороны РФ. По информации ведомства, в ходе операции спецназовцы также убили руководителя теробороны.

В российском военном ведомстве отметили, что росгвардейцы проводили разведку местности. В ходе неё в одном из населённых пунктов Харьковской области они обнаружили перемещающуюся бронегруппу, подчеркнули в МО РФ.

Завязался бой, в ходе которого часть сил противника под прикрытием огня БМП попыталась обойти позиции поисковой группы росвардейцев по флангу. Сориентировавшись в складывающейся обстановке, — говорится в сообщении.

Отмечается, что пока спецназовцы взяли огонь на себя, российские военные нанесли удар из РПГ-30 по БМП украинских войск. В результате боя уничтожено около 10 человек и два БМП. Также сообщается, что силами спецназа был уничтожен лидер отряда теробороны.

Ранее Минобороны России опубликовало видео с уничтожением бронетехники двух украинских механизированных батальонов, пытавшихся перейти в контратаку под селом Вишнёвое Запорожской области. В ведомстве заявили, что подразделениями ВС РФ были уничтожены 26 украинских танков и 12 боевых машин пехоты, потеря живой силы противника составила около 100 человек.