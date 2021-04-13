Рогозин назвал «оскотиниванием» решение забыть о Гагарине на Украине

Украинское конструкторское бюро «Южное» сделало поздравление ко Дню космонавтики без упоминания о первом космонавте Юрии Гагарине. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал это «путём к оскотиниванию».
КБ «Южное» раньше не забывало, с чем и кем связан День космонавтики, и что произошло на Байконуре 12 апреля 1961 года. Вычеркнуть из памяти имя Гагарина, тщательно замарать подвиг инженеров великой страны, которая нас объединяла - это путь к оскотиниванию, — написал он в своём Twitter.
Ранее Рогозин назвал «засранцами» чиновников Госдепартамента США за публикацию о Дне космонавтики, в которой не упоминается Юрий Гагарин. Также гендиректор Роскосмоса заявил, что Россия стоит на пороге важных изменений в космической отрасли. Сейчас страна не только смотрит в прошлое, но и нацелена на будущее, писал NEWS.ru.