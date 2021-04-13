Рогозин назвал «оскотиниванием» решение забыть о Гагарине на Украине

Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

Американский телеканал CNN убрал из публикации про обострение конфликта в Донбассе фото украинских танков, выдаваемых за российские. Это произошло после реакции МИД РФ.

Ранее на сайте телеканала появилась фотография украинских танков. Публикация гласила: «Президент Украины направляется в окопы, пока Россия наращивает свои войска», сообщает РИА Новости. Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова...