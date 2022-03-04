РИА Новости: в Совбезе ООН не обсуждают отправку миротворцев на Украину

Совет Безопасности ООН в настоящее время не обсуждает возможность отправки миротворческих сил организации на Украину, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в Совбезе. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не готовы рассматривать вариант исключения России из Совета Безопасности ООН.

В данный момент в Совбезе не ведётся дискуссий об отправке миротворческой миссии ООН на Украину, — сообщил источник агентства.

Сторонником идеи введения миротворческих сил ООН на Украину является Киев. Верховная рада обратилась к Совбезу и другим международным организациям с просьбой ввести на территорию страны миротворцев. Депутаты просят генсека ООН Антониу Гутерриша быть посредником в разрешении конфликта.

За неделю количество беженцев с Украины составило один миллион человек, заявил ранее верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Он предположил, что страну могут покинуть до четырёх миллионов человек. Такого же мнения придерживается замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, который заявил, что из-за ухудшения обстановки на Украине страну могли покинуть порядка четырёх миллионов человек.