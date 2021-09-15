РФ выступила против допуска в зал ГА ООН только вакцинированных

Срочное заседание Генеральной Ассамблеи ООН для обсуждения требования властей Нью-Йорка о допуске в зал только привитых от коронавируса делегатов запросил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Соответствующее письмо дипломат направил генеральному секретарю организации, председателю Генассамблеи и всем постпредам. Об этом сообщает РИА Новости.

В своём послании Небензя подчёркивает , что что этот вопрос является чувствительным для каждой из стран, а РФ выступает решительно против подобного правила.

Мы были очень удивлены и разочарованы, получив ваше письмо от 14 сентября, в котором вы «твёрдо поддерживаете» требование предоставлять доказательство вакцинации для получения доступа в зал Генассамблеи, как того прзаосили власти Нью-Йорка, — заявил российский постпред.

По его словам, Россия придаёт большое значение мерам безопасности в рамках пандемии коронавируса, однако находит меру властей Нью-Йорка «явно дискриминационной» и противоречащей соглашению между ООН и США относительно штаб-квартиры, достигнутому в 1947 году.

Небензя утверждает, что создание препятствий делегатам для входа в зал заседаний являет собой нарушение Устава ООН. Также в расчёт не принимаются такие факторы, как невозможность привиться по медицинским показаниям, ранее перенесённая болезнь и высокий титр антител, а также прохождение вакцинации средствами, не одобренными американским регулятором.

По словам Небензи, Москва полагает, что не должны вводиться никакие превышающие разумные предосторожности меры, фактически запрещающие участвовать в заседании Генассамблеи.

76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась в эти дни в Нью-Йорке. Перед входом в зал заседаний установлены аппараты для дезинфекции рук и вывешены плакаты с призывами носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Микрофон на трибуне для выступлений покрыт сменным чехлом.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что движение «Талибан» (запрещено в РФ) пока не является легитимным правительством страны. Оно не признано никем.