Небензя заявил, что правительство талибов пока остаётся нелегитимным

Движение «Талибан» (запрещено в РФ), захватившее власть в Афганистане, пока не является легитимным правительством страны. Оно не признано никем, заявил постпред России при ООН Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

Так российский дипломат ответил на вопрос, должны ли быть талибы представлены в ООН.

Небензя отметил, что Россия следит за тем, как «Талибан» управляет Афганистаном и выполняет свои обещания. Он напомнил, что талибы обещали, в частности, бороться с терроризмом, обеспечивать права человека, в том числе женщин.

Мировое сообщество также следит за тем, как талибы соблюдают обязательства, подчеркнул постпред.

Ранее стало известно, что Москва не спешит с признанием власти «Талибана» в Афганистане, так как намерена следить за первыми шагами движения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Своё заявление он сделал после того, как талибы объявили членов временного правительства.