"Уже сейчас": РФ предложила США начать обсуждение договора на смену СНВ Посол Антонов: РФ предлагает США начать обсуждение договора на смену СНВ

Фото: Russian Embassy in the USA/Twitter.com/Global Look Press

Отсутствие контакта с Россией по проблемам стратегической стабильности после окончания действия Договора об СНВ не отвечает интересам самих США. Такое мнение высказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, Москва предлагает начать обсуждение этой темы как можно скорее. Высказывание дипломата приводит РИА Новости.

Через несколько лет — в 2026 году — Договор об СНВ истечёт. Отвечает ли национальным интересам США то, что у нас не будет контактов между военными, дипломатами по стратегической стабильности? Мне кажется, что нет, — сказал Антонов.

Он подчеркнул, что «время не ждёт» и странам следует начинать работать на тем, «что придёт на замену».

Ранее в американском когдепартаменте заявили, что США в настоящее время не планируют новый диалог с Россией по стратегической стабильности. Вашингтон призывает Москву сначала «избрать путь дипломатии вместо агрессии».

Статегический диалог был заморожен 25 февраля по инициативе Вашингтона на неопределённое время. Как рассказал посол в России Анатолий Антонов, Штаты донесли до Москвы, что контроль над вооружениями не является приоритетом для администрации Белого дома в условиях проведения российской спецоперации на Украине.