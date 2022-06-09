США отказались продолжать с Россией диалог по стратегической стабильности Госдеп: США не готовы продолжать диалог с Россией по стратегической стабильности

Фото: Unsplash

США в настоящее время не планируют новый диалог с Россией по стратегической стабильности. Вашингтон призывает Москву сначала «избрать путь дипломатии вместо агрессии». Об этом заявил представитель госдепартамента, его слова приводит РИА Новости.

Мы приостановили участие в диалоге по стратегической стабильности и сейчас не планируем новую сессию. России необходимо избрать дипломатию, а не войну и агрессию, — сказал представитель дипведомства США.

Статегический диалог был заморожен 25 февраля по инициативе Вашингтона на неопределённое время. Как рассказал посол в России Анатолий Антонов, Штаты донесли до Москвы, что контроль над вооружениями не является приоритетом для администрации Белого дома в условиях проведения российской спецоперации на Украине.

В свою очередь, США заявили, что России следует показать добросовестный настрой на дипломатическое взаимодействие , после чего страны смогут продолжать двусторонний диалог по стратегической стабильности.

Последний раунд консультаций по этой теме прошёл в январе текущего года в Женеве.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что продолжение переговоров по ядерному вооружению между Россией и США в ближайшее время маловероятны. Он отметил, что Москва заинтересована в продолжении диалога, однако текущие обстоятельства накладывают на это ограничения.