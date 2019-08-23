https://static.news.ru/photo/2769774e-c594-11e9-ba8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Graschenkov/Global Look Press

Россия окажет финансовую помощь Абхазии в модернизации Вооружённых сил республики.

Соответствующее соглашение подписали министры обороны двух стран Сергей Шойгу и Мераб Кишмария в ходе встречи в Москве.

Сегодня мы рассмотрим и подпишем соглашение о дальнейшем развитии нашего военно-технического сотрудничества и проведении модернизации вооружений Вооруженных сил Абхазии. Добро пожаловать в Москву, — заявил российский министр.

Он напомнил, что Россия первой признала независимость Абхазии. Российская военная база на её территории, по словам Шойгу, является гарантом стабильности.

Его абхазский коллега поблагодарил Москву за помощь в обеспечении безопасности в стране. Он подчеркнул, что Абхазия благодарна России «за ту государственность, которая обеспечивается у нас силами ваших войск».

Ранее News.ru писал о том, что 6 августа российский лидер Владимир Путин на встрече с абхазским коллегой Раулем Хаджимбой выразил надежду, что предстоящие выборы главы республики пройдут в соответствии с демократическими принципами, что приведёт в дальнейшем к стабилизации ситуации в стране.