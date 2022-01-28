Reuters: РФ поставляет войскам на границе с Украиной кровь для переливания

Россия поставляет запасы крови для своих военнослужащих, находящихся на границе с Украиной, в случае их ранения, об этом агентству Reuters сообщили три американских чиновника, которые предпочли оставаться анонимными.

По словам чиновников, такие подробности лишь усиливают беспокойство Вашингтона о нападении России на Украину, в то время как на российской границе находятся более 100 тыс. военнослужащих.

Ранее президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в которых они обсудили вопрос гарантий безопасности российских границ. Путин рассказал о намерениях изучить поступившие от США и НАТО ответы на запросы РФ по гарантиям безопасности и определиться с дальнейшими шагами.

Российская сторона получила письменный ответ от НАТО и США на предложения по гарантиям безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал его ключевые положения, а также сообщил, что в документе есть «очень позитивные вещи», к которым отнёс солидарность европейских партнёров Вашингтона, включая Германию, в ситуации вокруг Украины.

В свою очередь Лавров отметил, что США не ответили на самый главный вопрос — о нерасширении НАТО на восток. По его мнению, ответ Вашингтона позволяет рассчитывать на серьёзный разговор, но по второстепенным темам. Российская сторона будет делать основной упор на разъяснении лукавой позиции Соединённых Штатов по вопросу о нерасширении НАТО и неделимости безопасности, добавил он.