Раскрыты планы Англии и Франции об ударах по СССР

В 1939–1940 годах Англия и Франция готовились нанести удар по СССР, чтобы уничтожить бакинские нефтепромыслы. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующие документы представлены в Москве на выставке «Накануне Великой Отечественной. 1 сентября 1939 — 22 июня 1941». На ней показаны исторические бумаги, которые находятся на хранении в российских федеральных архивах, госархивах Белоруссии, а также в ведомственных архивах МИД, Министерства обороны РФ.

Согласно одному из документов, Англия и Франция были обеспокоены тем, что после подписания договора о ненападении между Германией и СССР Третий рейх усилится за счёт поставок из советских республик. В первую очередь речь шла о нефти. В связи с этим Англия и Франция планировали уничтожить бакинские нефтепромыслы, разбомбить порты в Чёрном море, Туапсе и Батуми. Кроме того, не исключалась возможность дестабилизации ситуации на Кавказе.

Ранее Росгвардия рассекретила документы и архивные фото, рассказывающие об участии в боях за Москву войск Народного комиссариата внутренних дел (НКВД).