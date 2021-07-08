Раскрыты планы Англии и Франции об ударах по СССР

В 1939–1940 годах Англия и Франция готовились нанести удар по СССР, чтобы уничтожить бакинские нефтепромыслы. Об этом сообщает РИА Новости.
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Согласно одному из документов, Англия и Франция были обеспокоены тем, что после подписания договора о ненападении между Германией и СССР Третий рейх усилится за счёт поставок из советских республик. В первую очередь речь шла о нефти. В связи с этим Англия и Франция планировали уничтожить бакинские нефтепромыслы, разбомбить порты в Чёрном море, Туапсе и Батуми. Кроме того, не исключалась возможность дестабилизации ситуации на Кавказе.
Ранее Росгвардия рассекретила документы и архивные фото, рассказывающие об участии в боях за Москву войск Народного комиссариата внутренних дел (НКВД).