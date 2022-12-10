Радио Швеции объявило пропавшего чеченского блогера Абдурахманова живым

Фото: abusaddamshishani/t.me

Тумсу Абдурахманов

Чеченский оппозиционный видеоблогер Тумсу Абдурахманов, который, по информации СМИ, был убит в Швеции, жив, сообщает «Шведское радио» со ссылкой на заявление представителя мюнхенского суда Лорана Лафлера. По данным радио, блогер скоро выступит в суде в качестве свидетеля в деле о покушении на его младшего брата.

Я могу подтвердить, что мы получили информацию о том, что свидетель жив. У нас нет причин сомневаться в информации, — сказал Лафлер.

При этом представитель суда отказался комментировать свой источник.

Сейчас в мюнхенском суде рассматривается дело в отношении человека, который, как утверждается, планировал убийство брата Абдурахманова, проживающего в Германии.

5 декабря в СМИ появилась информация о том, что в Швеции застрелен Абдурахманов, однако официальных данных о его судьбе не было. Ранее ряд Telegram-каналов заявлял о пропаже активиста.

«Радио Свобода» (признано в РФ СМИ, исполняющим функции иностранного агента) уточняло со ссылкой на соратников блогера, что убийство было совершено в ночь на 2 декабря.

Абдурахманов известен резкими высказываниями в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова. В октябре 2021 года он получил статус политического беженца в Швеции.