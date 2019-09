О том, что системы ПВО и ПРО не обеспечивают необходимого Королевству покрытия эксперты говорят уже очень давно. За защиту от атак с воздуха в Саудовской Аравии отвечают американские комплексы «Hawk» и «Patriot», однако ни их числа (19 и 16 соответственно), ни характеристик недостаточно для защиты основных нефтяных объектов. Например, вне зоны покрытия средств ПВО и ПРО, утверждают эксперты, находится даже город Рас-Таннура — важнейший нефтяной порт королевства. А технические особенности «Патриотов», в частности, изначальный угол наклона, делают систему в ряде случаев малоэффективной. В июле этого года стало известно, что Саудовская Аравия закупит у США противоракетные системы THAAD, — возможность заключения подобной сделки обсуждалась ещё с 2016-го. Но пока неясно, когда именно новые американские средства ПРО будут переданы саудовцам. Кроме того, и THAAD не заполнит все «дыры» в обороне: система, в частности, не рассчитана на борьбу с беспилотниками.

This graphic shows Saudi Air Defences around the Abqaiq oil facilities that were struck early Saturday. The drones were well within PAC-2 range, but outside Hawk range. It's possible that the low-flying or the drones' small size and composite materials helped it avoid detection. pic.twitter.com/AiMJ0LZT27