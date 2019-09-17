Президент России Владимир Путин, собирающийся посетить Саудовскую Аравию в следующем месяце, предложил Эр-Рияду приобрести у Москвы зенитные ракетные системы (ЗРС) С-300 или С-400. Такую идею российский лидер озвучил в связи с недавними атаками на нефтеперерабатывающие заводы ближневосточного королевства. Саудовцы действительно испытывают серьёзные проблемы с противовоздушной и противоракетной обороной, однако это не означает, что они автоматически примут предложение Кремля.

О том, что системы ПВО и ПРО не обеспечивают необходимого Королевству покрытия эксперты говорят уже очень давно. За защиту от атак с воздуха в Саудовской Аравии отвечают американские комплексы «Hawk» и «Patriot», однако ни их числа (19 и 16 соответственно), ни характеристик недостаточно для защиты основных нефтяных объектов. Например, вне зоны покрытия средств ПВО и ПРО, утверждают эксперты, находится даже город Рас-Таннура — важнейший нефтяной порт королевства. А технические особенности «Патриотов», в частности, изначальный угол наклона, делают систему в ряде случаев малоэффективной. В июле этого года стало известно, что Саудовская Аравия закупит у США противоракетные системы THAAD, — возможность заключения подобной сделки обсуждалась ещё с 2016-го. Но пока неясно, когда именно новые американские средства ПРО будут переданы саудовцам. Кроме того, и THAAD не заполнит все «дыры» в обороне: система, в частности, не рассчитана на борьбу с беспилотниками.

This graphic shows Saudi Air Defences around the Abqaiq oil facilities that were struck early Saturday. The drones were well within PAC-2 range, but outside Hawk range. It's possible that the low-flying or the drones' small size and composite materials helped it avoid detection. pic.twitter.com/AiMJ0LZT27 — Aᴍɪʀ (@AmirIGM) 14 сентября 2019 г.

Так что пока у Саудовской Аравии очевидные проблемы с противовоздушной обороной, поэтому усиление её там напрашивается само собой, отметил в разговоре с News.ru военный эксперт Юрий Лямин. Предложение Путина на этом фоне может показаться реальной альтернативой, но проблема в том, что только российскими «Триумфами» (они же — С-400) королевству не обойтись.

Любая эффективная ПВО представляет собой интегрированную систему, объединяющую множество компонентов: от дежурных радиолокационных станций раннего обнаружения целей до зенитных комплексов различной дальности. Как показывают события йеменской войны, ПВО Саудовской Аравии испытывает проблемы на разных уровнях — от своевременного обнаружения до непосредственного прикрытия стратегически важных объектов. Соответственно, одних ЗРС большой дальности (к коим относится и С-400) тут не хватит. Юрий Лямин военный эксперт

Другой серьёзный вопрос в том, готова ли Саудовская Аравия в принципе закупать в больших объёмах именно российское оружие. Королевство, в первую очередь, является союзником США, и вся его политика в оборонной сфере ориентирована на приобретение западных вооружений, напоминает эксперт:

Саудиты производят закупки и в России, но такое впечатление, что это всегда происходит с оглядкой на позицию США. Разговоры о возможных крупных поставках российских вооружений Эр-Рияду регулярно поднимаются, но реализуется лишь малая часть из этого. Сейчас добавился и фактор санкций, которыми Вашингтон угрожает за закупки оружия у Москвы.

У предложения Путина саудовцам, безусловно, есть в этой связи и политический подтекст. На октябрь назначен визит российского лидера в Саудовскую Аравию, и сделанное им заявление, очевидно — часть подготовки к грядущим переговорам. А заодно — и камень в огород Дональда Трампа, который крайне остро воспринимает военное сотрудничество России и американских союзников.

Виталий Невар/ТАСС

На протяжении многих лет были разные спекуляции на тему возможности закупок саудовцами различных типов вооружения у РФ, включая тогда ещё С-300, напомнил в беседе с News.ru генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Однако до реализации этих планов дело не дошло — опять же из-за союзнических отношений с США. И сейчас покупка Саудовской Аравией ЗРС у России выглядит маловероятной, подчёркивает эксперт.

В Эр-Рияде ждут не поставок С-300 или С-400, а того, что Москва усилит давление на своих партнёров в Тегеране. Если бы Россия изменила позицию по Ирану, она могла бы быть «вознаграждена» крупными военными заказами. Но поскольку российские власти наверняка не будут давить на иранцев, говорить тут и не о чем. Андрей Кортунов генеральный директор Российского совета по международным делам

Что же касается предложения Путина, то, полагает эксперт, это своеобразное приглашение саудовцев к диалогу (в первую очередь, по поводу их политики в Йемене), однако Кремлю вряд ли стоит рассчитывать, что Эр-Рияд в ближайшее время предпримет подобный шаг.