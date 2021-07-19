Путин выразил соболезнования в связи с наводнением в Бельгии

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Бельгии Филиппу в связи с тяжёлыми последствиями наводнения, в результате которого погибли десятки человек. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что в России надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших.

По данным бельгийского МВД, в результате сильного наводнения погибли 36 человек, ещё 127 считаются пропавшими без вести. Наводнение в южном регионе Бельгии Валлонии продолжалось с 14 по 16 июля. Оно было вызвано ливневыми дождями. Более всего пострадали провинции Льеж, Намюр, Лимбург и Эно.

Путин направил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи большим числом жертв наводнения на западе Германии. По последним данным, в результате наводнения на западе Германии погибло 164 человека. В некоторых районах понадобятся месяцы, чтобы восстановить инфраструктуру.