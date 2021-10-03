«Наркоман и жулик»: Пушков о нападении на бюст Джорджа Флойда в Нью-Йорке

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал инцидент с бюстом афроамериканца Джорджа Флойда в Нью-Йорке, который в воскресенье, 3 октября, подвергся нападению вандала. Сенатор назвал Флойда проходимцем и наркоманом, который не заслуживает того, чтобы считаться жертвой расизма. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Пушков заявил , что Флойда не удастся навязать миру и Америке как новое американское божество из-за ничтожности его личности, сенатор охарактеризовал погибшего как наркомана, жулика и проходимца, бросившего жену с ребёнком.

Погиб от передозировки, что и установила первая судмедэкспертиза. Вероятно, ещё не было в истории США столь очевидного разрыва между ничтожностью персонажа и «величием» образа, который ему пытаются создать, — добавил Пушков.

Накануне приблизительно в 10:00 по местному времени (17:00 по мск) неизвестный на скейтборде подъехал к бюсту Флойда, установленному на площади Юнион-сквер в Нью-Йорке, облил его серой краской и скрылся. Акт вандализма был запечатлён на камеру наружного наблюдения, полицейские занимаются поисками подозреваемого. Установленные рядом изваяния афроамериканки Брионны Тейлор, которая была убита в марте во время полицейского рейда, и ушедшего из жизни в прошлом году конгрессмена Джона Льюиса не пострадали, пишет New York Post.

Ранее бывший полицейский Дерек Шовин, приговорённый к лишению свободы на 22 года за убийство Джорджа Флойда, не признал своей вины в ходе рассмотрения дела в Федеральном суде. Так же поступили и трое его коллег, которых обвиняют в том, что они не помешали Шовину, а также в отсутствии надлежащей медицинской помощи для Флойда.