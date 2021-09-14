Бывший полицейский Шовин не признал вину в смерти Флойда

В США бывший полицейский Дерек Шовин, приговорённый к лишению свободы на 22 года за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, в ходе рассмотрения дела в Федеральном суде не признал своей вины. Так же поступили и трое его коллег. Об этом сообщает РИА Новости.
Бывших полицейских Дерека Шовина, Томса Лейна, Джея Кенга и Тоу Тао
Обвиняемые выступили на суде по видеосвязи. На вопрос, признают ли они вину, все четверо дали отрицательный ответ. При этом адвокаты трёх экс-полицейских опасаются, что совместный с Шовином процесс может негативно повлиять на вердикт по делу их подзащитных.
Инцидент произошёл в мае 2020 года в Миннеаполисе. В ходе ареста Флойда полицейский применил удушающий приём. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Шовин был признан виновным в непредумышленном убийстве.
В июне 2020 года американский суд приговорил Дерека Шовина к 22 годам тюремного заключения за убийство Джорджа Флойда. При этом сторона обвинения просила для Шовина 30 лет тюрьмы, а родственники погибшего требовали пожизненного заключения.