Прогиб ЮАР засчитан: Рамафоса не осмелился принять Путина на саммите БРИКС

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Колебания властей ЮАР, которые в конце августа должны принять у себя саммит БРИКС, и мучительный поиск выхода из дилеммы — поссориться с Западом или с Россией — закончились компромиссным решением. В ЮАР нас будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Белого шума не избежать

Понятно, что такой прогиб властей ЮАР вызовет радостное оживление в недружественных политических кругах от Киева до Вашингтона. Еще бы!

Член БРИКС не решился вовремя выйти из юрисдикции МУС, оказавшись под сильным западным давлением, и отправил Владимиру Путину просьбу воздержаться от личного присутствия на будущем саммите. Иначе местная оппозиция требовала его автоматического ареста. Значит, откровенно надуманное решение ручного МУС сработало! Значит, есть шанс на дальнейшую изоляцию России в мире, усиление игры против личности российского президента, который англосаксам как кость в горле и так далее.

Но не надо быть экспертом, чтобы понять простую истину. Да, нерешительность президента ЮАР, который недавно побывал в России фактически во главе африканской посреднической семерки, факт неприятный. К тому же такая его двойственная позиция нивелирует эффект того визита. Нельзя ведь апеллировать к одному из самых влиятельных мировых политиков, привлекать его внимание к своему плану и в то же время допускать, пусть и в теории, его задержание.

Просить российского президента не приезжать в ЮАР и не дразнить западных гусей, но одновременно надеяться на его усилия по обеспечению поставок продовольствия в страны Черного континента.

Какой-то просто когнитивный диссонанс. Как говорил герой Михаила Булгакова, трусость, несомненно, один из самых главных пороков. Тем более для политика. Но ЮАР делает только первые шаги в русле независимой политики, пытаясь говорить от имени большей части континента. А это крайне непросто, учитывая внутренние межрасовые и экономические проблемы.

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

На ЮАР давят, Индию охмуряют

Конечно, БРИКС — это не политический союз и еще даже не экономическое сообщество, пока это скорее площадка для обсуждения проблем ведущими внеблоковыми, суверенными государствами. Понятно, что проамериканский блок делает все, чтобы ослабить возникающие внутри такого объединения связи.

А ведь в ЮАР планируется не только прием новых членов, но и одобрение концепции собственной валюты для межторговых отношений. А это в недалекой перспективе прямая угроза господству доллара в мировой торговле. И уже есть основания предполагать, что Индия, которую сейчас Вашингтон с Парижем обхаживают как просватанную невесту, откажется поддержать переход на такую валюту. Впрочем, скорее всего, индусы недовольны пока долей своей рупии в планируемой «корзине валют БРИКС». Хотят больших процентов.

С другой стороны, членами БРИКС намерены стать Белоруссия, Иран, Саудовская Аравия, Алжир, ряд других стран. Но где гарантия, что завтра и в их отношении не будут приняты мягкие, но ограничительные меры под внешним влиянием? Поэтому, видимо, пришло время проработать устав БРИКС и статус его членов.

Бумаги готовятся заранее

Конечно, все понимают, что само заседание глав государств БРИКС — это вершина айсберга. Большинство планируемых решений прорабатывается до мелочей заранее. Личные контакты — важная составляющая таких саммитов. Но ничто на ходу не принимается. К тому же Владимир Путин сможет неоднократно выступить на заседании в режиме онлайн.

Так что ход самой работы саммита нарушен не будет. А медийный шум останется на совести его инициаторов.

Осенью в Пекин отправится сам Владимир Путин. Этот визит еще раз подтвердит тот факт, что именно Россия и Китай являются основой и БРИКС, и нового Движения неприсоединения.