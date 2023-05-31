«Пришельцы среди нас». Как они выглядят, какие появились доказательства? Профессор Гарри Нолан уверен, что инопланетяне уже на Земле. Мы спросили у российских специалистов, правда ли это

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан заявил, что инопланетные существа не только посещали Землю, но и живут среди людей. «Я думаю, можно пойти еще дальше — они не просто посещали нас, они были здесь долгое время и все еще находятся здесь», — отметил специалист на конференции «Пентагон, внеземной разум и разбившиеся НЛО» в Нью-Йорке. NEWS.ru узнал, какие доказательства привел профессор, и спросил у российских специалистов, может ли это быть правдой.

Кто такой Гарри Нолан

Гарри Нолан — американский биолог, иммунолог, изобретатель и бизнесмен. Профессор работал на кафедре патологии Медицинской школы Стэнфордского университета, защитил диссертацию по генетике, занимался научными исследованиями вместе с лауреатом Нобелевской премии по физиологии (медицине) Дэвидом Балтимором в Массачусетском технологическом институте. Ученые создавали систему быстрого производства ретровирусов для генной терапии.

В 2003 году Нолан основал свою биотехнологическую компанию, которая разрабатывала персонализированные тесты на рак и аутоиммунные заболевания.

Фото: Institute for Systems Biology/Youtube Гарри Нолан из Стэнфорда еще десять лет назад увлекся инопланетянами. С тех пор они его не отпускают

С 2012 года Гарри начал интересоваться инопланетянами и внимательно изучать «скелет Атакамы» — предполагаемый труп пришельца, найденный в Чили. Позже Нолан выяснил, что останки принадлежали мертворожденному младенцу с дефектами костей и мутацией гена, которая вызывала деформацию туловища.

Как на Гарри Нолана вышло ЦРУ

Представители американской разведки и аэрокосмической корпорации обратились к Нолану, чтобы он помог «понять медицинский вред, который наносится здоровью людей в ходе предполагаемого взаимодействия с инопланетным кораблем». Профессор провел исследование: на аппарате МРТ он проверил мозг ста пациентов, среди которых были военные, дипломаты и сотрудники аэрокосмической промышленности. Все они утверждали, что видели необъяснимые воздушные явления и страдали «гаванским синдромом». Согласно выводам Нолана, мозг некоторых участников эксперимента «был ужасно поврежден».

Фото: shutterstock.com Американцы уже десятки лет финансируют секретные программы по изучению НЛО

Нолан стал автором первого исследования, опубликованного в международном журнале об аномальных явлениях Progress in Aerospace Sciences. В 2020 году была создана Целевая группа по неопознанным воздушным явлениям, которая занималась изучением образцов материалов, найденных в предполагаемых местах наблюдений НЛО. Нолан стал одним из ученых, причастных к исследованию.

Как выглядят инопланетяне

Доктор Нолан считает, что инопланетные «продвинутые формы интеллекта» не пытаются быть как люди, а используют небольшую маскировку.

«Это что-то вроде теста на интеллект. Они появляются среди нас и смотрят, есть ли кто-то, кто может понять, что за аномалия на самом деле перед ним находится», — поделился мнением профессор.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Уфологи в США и России уверены, что пришельцы уже не раз вступали в контакт с землянами. Но не так-то легко распознать инопланетян

Когда люди выйдут на связь с пришельцами

По словам Нолана, прорыв в изучении пришельцев может наступить относительно скоро. Профессор лично знает людей, которые занимаются восстановлением инопланетных самолетов из найденных обломков.

По словам Нолана, эти специалисты изучают внеземные технологии и в будущем смогут поделиться знаниями о них со всем миром. «Даже небольшой кусочек этого знания может все изменить», — утверждает профессор.

Стоит ли бояться инопланетян

Нолан придерживается мнения, что когда люди начнут общаться с инопланетянами, ничего плохого не произойдет. По словам эксперта, у внеземного разума нет злых намерений. Профессор не считает, что инопланетяне могут «объявиться, атаковать человечество и похитить всех женщин и детей».

«Меня заботит только то, как мы используем новые знания», — говорит Нолан.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Есть ли доказательства, что пришельцы прилетали на Землю

Профессор убежден, что доказательств существования инопланетян уже предостаточно. Он обратил внимание в своей речи на то, что с 2022 года США открыто финансируют исследования НЛО — изучают дела, связанные с инопланетянами, а в конгрессе регулярно проводятся слушания по новым находкам.

Последние заседания, посвященные пришельцам, состоялись19 апреля. Специалисты из Пентагона тогда сообщили, что наблюдают все больше загадочных явлений, но точных доказательств у них по-прежнему нет.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru «Пришельцы не ходят по земле в кожаных костюмах. Но по-своему шифруются», — утверждает доктор Нолан

Что делать, если увидели пришельцев

Пока правительство США не требует от граждан, чтобы те сообщали о случаях контактов с пришельцами. Но если кто-то хочет поделиться кадрами НЛО или других необъяснимых явлений, можно прийти в полицию.

Кроме того, в США есть Национальный центр сообщений об НЛО, который собирает материалы с 1974 года. На тематических форумах (Alien UFO Blogа и др.) можно оставить сообщение с рассказом о контакте с пришельцами.

Если информация будет заслуживать внимания, специалисты правительственных органов при необходимости свяжутся с автором для уточнения деталей и проведения расследования.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Уфологи считают, что у инопланетян самые добрые намерения по отношению к землянам. Нападать они не собираются

Уфолог: у пришельцев вся надежда на Россию

Российские уфологи согласны с американским экспертом. Членам Московской уфологической академии удалось расшифровать внеземной сигнал, рассказал NEWS.ru уфолог Юрий Григорьев. Он уверен, что инопланетяне «действительно присутствуют в околоземном пространстве».

«Мы обнаружили алгоритм того, как инопланетяне передают информацию. Мы об этом докладывали еще в 2011 году на Международной уфологической конференции. Мы видим сигналы в космосе, наплыв НЛО со всех сторон. Даже в Москве иногда фиксируем НЛО в хорошую погоду через камеру. На самолет наводишь — и рядом с ним проскальзывает тарелка», — уверен московский уфолог.

По его мнению, у пришельцев самые добрые намерения в отношении землян. «Сегодня они хотят прямого речевого контакта. Они понимают, что Земля стоит на краю гибели, самоуничтожения, в том числе космической гибели», — говорит Григорьев.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru При встрече с пришельцем можно сообщить в полицию. Но не обязательно

По словам эксперта, «инопланетяне ждут отзыва от нас, но в России совершенно не обращают на это внимания, считают выдумкой — в отличие от Запада, где программа изучения НЛО ни на день не прекращалась с 1940-х годов».

«Коллеги признавали в своих докладах: если через Россию не будет прямого контакта с пришельцами, то не будет ни с кем», — заявил уфолог.

Он добавил, что последний раз инопланетяне появились, когда на МКС летал наш киноэкипаж (съёмочная группа фильма «Вызов» с Юлией Пересильд и Климом Шипенко. — NEWS.ru). «У них еще были проблемы со стыковкой. Это всё их проделки, инопланетяне таким образом стараются показать, что они существуют и чтобы человечество, в первую очередь Россия, их увидело», — заключил Григорьев.

«Верят в ерунду»: ученые не обнаружили следов инопланетян

Член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин не согласен с Григорьевым. «Неопознанные летающие объекты существуют, но неопознанность и означает, что мы не знаем, что это такое. Нет оснований думать, что это инопланетяне. Люди часто принимали за инопланетные корабли запуски ракет, атмосферные явления, обычные летательные аппараты, горящие воздушные фонарики», — отметил в беседе с NEWS.ru Панчин.

По его словам, «уфология не является нормальной наукой». «Действительно, в США государство чего только ни делало. Например, был проект Stargate, посвящённый выявлению и тренировке экстрасенсов. Он вдохновил создателей фильма „Мужчины, которые пялятся на коз“ с Джорджем Клуни. Государственные чиновники такие же люди, как и все, страдают от тех же ошибок мышления и могут верить в разную ерунду», — говорит Александр Панчин.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Пришельцы любят всех землян. Но россиян особенно

Впрочем, наука не отрицает существование внеземного разума как такового. «Вселенная огромная, и, скорее всего, где-то инопланетяне существуют, но доказательств того, что они посещали Землю, нет», — заключил ученый.

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