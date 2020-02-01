Украина и ряд балканских стран в ближайшие десять лет могут не рассчитывать на вступление в Евросоюз. Отсутствие перспективы расширения связано со структурной проблемой Евросоюза.
Такое мнение высказал депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» Антон Фризен,
По словам политика, толчком к отказу от принятия в ЕС новых членов стал Brexit.
В самом лучшем случае может случиться консолидация ЕС. Это в самом лучшем случае, а другой перспективой может быть и дальнейший процесс распада, но расширение я считаю нереалистичным вариантом, — отметил Фризен.
Он добавил, что проблемы в Евросоюзе начались с расширения на Восток, когда принимались слабые с точки зрения уровня экономического развития страны. Мигранты из восточно-европейских стран заполонили рынок труда развитых стран, в том числе Великобритании и Германии, что привело к целому ряду проблем.
В этой ситуации, считает Фризен, такие страны, как Франция, Восточная Германия, «теряли или теряют, а страны, как, например, Польша и другие, выигрывают».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Евросоюз выразил сожаление по поводу выхода Британии, которая состояла в ЕС 47 лет. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. В заявлении сказано, что ЕС «полностью уважает» выбор страны и готов двигаться вперёд, хоть и сожалеет о расставании с союзником. Евросоюз также выражает надежду, что Британия останется «ключевым партнёром» для объединения.
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