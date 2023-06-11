Принц угрожал лично Байдену: как поссорились лидеры Саудовской Аравии и США Правда ли, что Мухаммед бин Салман и Джо Байден не любят друг друга

Фото: Saudi Press Agency/XinHua/Global Look Press

Байден обещал превратить Саудовскую Аравию в «страну-изгоя». Но, став президентом, смягчил риторику

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман пригрозил Джо Байдену разрывом отношений и «суровыми последствиями» для экономики США за попытки надавить на Эр-Рияд. О серьезном разладе между Вашингтоном и его стратегическим союзником в Персидском заливе сообщила газета The Washington Post. Именно туда писал политические колонки саудовский подданный оппозиционный журналист Джамаль Хашогги, предположительно, убитый в 2018 году во время посещения консульства королевства в Стамбуле. Как дело Хашогги повлияло на союз двух стран и почему отношения саудовского принца с президентом США называют странными — в материале NEWS.ru.

Что известно о конфликте между США и Саудовской Аравией

«Прошлой осенью президент Байден пригрозил последствиями Саудовской Аравии за ее решение сократить добычу нефти на фоне высоких цен на энергоносители и приближающихся выборов в США. Публично саудовское правительство вежливо защищало свои действия с помощью дипломатических заявлений. Но в частном порядке наследный принц Мухаммед бин Салман пригрозил коренным образом изменить американо-саудовские отношения, которые складывались десятилетиями, и наложить значительные экономические санкции на Соединенные Штаты, если те осуществят свои угрозы», — написала The Washington Post со ссылкой на сверхсекретные документы.

Эти документы попали в открытый доступ в результате масштабных утечек от офицера Национальной гвардии ВВС США Джека Тейшеры, который был арестован по обвинению в сливе сотен страниц военной разведки в чате Discord.

Как следует из американских отчетов, Мухаммед бин Салман заявлял, что «больше не будет иметь дела с администрацией США», а также грозил Вашингтону «серьезными экономическими последствиями».

«Неясно, была ли угроза наследного принца передана непосредственно официальным лицам США или перехвачена с помощью электронной прослушки. Но драматическая вспышка показывает ту напряженность, которая проникла в отношения двух стран. Долгое время они основывались на принципе «нефть в обмен на безопасность, однако теперь стремительно меняются из-за растущего интереса Китая к Ближнему Востоку и претензий США на лавры крупнейшего в мире производителем нефти», — пишет издание.

Когда страны ОПЕК+ решили сократить добычу нефти

Страны — участницы форума ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией договорились о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей сутки осенью 2022 года. Администрация США расценила этот шаг Эр-Рияда как «переход на сторону России в ущерб союзническим интересам». Американские СМИ утверждают, что Байден тогда пытался дозвониться бин Салману, но тот отклонил вызов из Белого дома.

Фото: Saudi Press Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман недавно принимал госсекретаря США Энтони Блинкена

Как отреагировали на утечки в Вашингтоне и Эр-Рияде

Обе стороны не спешили с выполнением угроз. «Восемь месяцев спустя Байден так и не наложил санкции на арабскую страну, а наследный принц Мухаммед бин Салман продолжает взаимодействовать с высшими должностными лицами США. На этой неделе он принимал в курортном городе Джидда госсекретаря США Энтони Блинкена. Они проговорили час и сорок минут», — отмечает The Washington Post.

В Вашингтоне и в Эр-Рияде поспешили выступить с опровержением слухов о размолвке между двумя лидерами.

«Нам ничего не известно о подобных угрозах со стороны Саудовской Аравии. Подобные документы часто отражают сиюминутную ситуацию и не дают всей полноты картины. США продолжают сотрудничать с Саудовской Аравией — важным партнером в регионе, чтобы продвигать наши взаимные интересы и общее видение более безопасного, стабильного и процветающего региона, взаимосвязанного со всем миром», — заверил газету представитель Совета национальной безопасности США.

Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд также раскритиковал «домыслы» американских СМИ. «Эти заявления от анонимных источников полностью ложны. Лидеры королевства всегда с огромным уважением относились к президентам США, основываясь на взаимном уважении и убежденности в важности наших отношений», — смягчил ситуацию саудовский дипломат.

Фото: Saudi Press Agency/XinHua/Global Look Press 37-летний Мухаммед бин Салман стал фактическим правителем Саудовской Аравии

Когда испортились отношения США и Саудовской Аравии

Американские и арабские СМИ признают: личные отношения между Джо Байденом и Мухаммедом бин Салманом не задались с самого начала. Еще в 2019 году Байден во время своей предвыборной кампании пообещал превратить Саудовскую Аравию в «страну-изгоя» на международной арене из-за дела Хашогги.

Став президентом, он долго не выходил на связь с Мухаммедом бин Салманом и не спешил нанести визит в королевство. Саудовский наследный принц, который считается фактическим правителем страны (с 2022 года он был назначен премьер-министром), тоже взял паузу. Холодность между двумя лидерами ставила под угрозу полувековой саудовско-американский союз, который пережил 15 президентов и 7 монархов.

Арабские эксперты утверждают, что Мухаммед бин Салман недолюбливал Байдена еще с тех пор, когда тот занимал пост вице-президента при Бараке Обаме. Они также обращают внимание на большую разницу в возрасте: 37-летний саудовский принц годится в сыновья 80-летнему президенту США.

СМИ Персидского залива открыто называют Байдена «старичком», которого раздражает амбициозность молодого бин Салмана. «В глубинах Ближнего Востока посреди хаоса вызревают новые силы. Как говорил бин Салман, наш регион станет „новой Европой“, альтернативой Старому свету, и именно это вызывает у Байдена недоумение», — писала арабская газета Al-Watan.

Фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press В Турции и США требовали расследовать зверское убийство Джамаля Хашогги

Почему Байден и бин Салман не разговаривают

По данным The Washington Post, сотрудники администрации Байдена пытаются наладить контакты с Эр-Риядом без ведома президента: «Байден почти не общается с наследным принцем, но высокопоставленные помощники президента шаг за шагом пытаются наладить с ним связь. Недавний визит Блинкена в Джидду завершил непрерывный поток встреч высокого уровня. За последние месяцы королевство посетили советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, директор ЦРУ Уильям Бернс, главный советник президента США по Ближнему Востоку Бретт Макгерк и спецкоординатор по энергетической безопасности Амос Хохштейн».

Как полагает эксперт по странам Персидского залива Центра Уилсона Дэвид Оттауэй, нынешний «всплеск встреч призван компенсировать холодность личных отношений между Байденом и бин Салманом». По его сведениям, политики «не разговаривали с момента их встречи в Эр-Рияде в июле прошлого года».

«Теперь администрация президента США пытается понять, как вообще работать с саудовским правителем, если они с Байденом игнорируют друг друга. В Госдепе наметили обширный план сотрудничества с саудовцами. На повестке — сохранение режима прекращения огня в Йемене, урегулирование конфликта в Судане, борьба с террористами, недопущение бесконтрольного роста цен на нефть», — признает арабист.

«Когда Байден только вошел в Белый дом, он отказался напрямую общаться с принцем Мухаммедом, — подтверждает британская The Guardian. — В то время его пресс-секретарь оправдывался, что принц хотя и считался фактическим лидером Саудовской Аравии, однако де-юре не был коллегой Байдена. В это время спецслужбы США рассекретили отчет с предположением, что принц Мухаммед мог лично отдать приказ об убийстве Хашогги. Однако позиция президента неожиданно изменилась прошлым летом, когда он посетил Джидду и встретился с наследным принцем».

Фото: Saudi Press Agency/XinHua/Global Look Press Джо Байден и Мухаммед бин Салман встретились в 2022 году. Их общение не показалось журналистам теплым

Как прошла встреча лидеров «на кулаках»

Визит Байдена в Саудовскую Аравию 15 июля 2022 года называли историческим. Наблюдатели отметили, что с королем Салманом Абдель Азиза Аль-Саудом президент США поздоровался крепким рукопожатием, а с его сыном, наследным принцем, обменялся «приветствием на кулаках» (известное протокольное ноу-хау времен пандемии ковида). Впрочем, карантинные ограничения не помешали Байдену пожать руки представителям встречавшей его американской делегации.

«Он приветствовал наследного принца Саудовской Аравии кулаком. Вы знаете, что означает кулак? Это означает: не пожимайте мне руку, потому что ваша рука грязная», — не удержался тогда от саркастического комментария бывший президент США Дональд Трамп.

«Саудовцы оказали Байдену весьма сдержанный прием в аэропорту безо всяких лишних церемонностей. Саудовское телевидение запечатлело момент, когда Байден вышел из президентского лимузина перед Дворцом мира в Джидде навстречу наследному принцу. Было мало свидетельств малейшей теплоты между ними — ни хлопков по спине, ни улыбок, которые оба обычно демонстрируют, приветствуя других лидеров», — отмечал телеканал Euronews (его сайт заблокирован на территории РФ).

Беседа между Байденом и бин Салманом выдалась своеобразной. Байден не ответил на вопрос журналиста, по-прежнему ли он считает Саудовскую Аравию «изгоем», а наследный принц проигнорировал призыв «извиниться перед семьей Хашогги». Позже президент США признался, что поднял неприятную тему убийства саудовского журналиста за закрытыми дверями: «Я поднял этот вопрос в самом начале встречи и четко дал понять, что думал об этом тогда и что думаю сейчас. Он, по сути, сказал, что не был лично ответственен за это. Я указал на то, что, по моему мнению, был».

Фото: Saudi Press Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман

Что еще странного в отношениях Байдена и бин Салмана

После переговоров в 2022 году лидеры, по данным СМИ, не общаются. При этом администрация Байдена действовала в интересах саудовца по делу Хашогги. В ноябре 2022 года, как раз на фоне размолвки из-за нефтедобычи, Белый дом неожиданно рекомендовал предоставить Мухаммеду бин Салману иммунитет по гражданскому делу, связанному с расследованием на территории США. Тот иск, поданный невестой убитого журналиста, называли «последней отчаянной попыткой привлечь наследного принца к юридической ответственности за происшествие 2018 года».

Администрация Байдена тогда подала в Минюст «предложение о суверенном иммунитете» для бин Салмана. Юристы Белого дома ссылались на то, что принц был назначен премьер-министром, а значит, де-юре стал действующим главой правительства и теперь застрахован от привлечения к процессу.

«Если бы гражданское дело все же начали и бин Салмана признали бы виновным, то по прилету в США ему бы смогли вручить уведомление и выписать штраф. Это было бы унизительно. При таком раскладе наследный принц больше не смог бы приехать в США. Но теперь „изгой“ выше закона», — говорит бывший аналитик ЦРУ и научный сотрудник Брукингского инстиута Брюс Ридель.

«Похоже, президент США Джо Байден все-таки полностью отказался от предвыборного обещания привлечь принца Мухаммеда к ответственности за убийство Хашогги», — заключает The Guardian.

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