Принц Гарри обиделся на придворных и посетил американское кладбище

Придворные Букингемского дворца отказались возложить венок к монументу в честь Дня поминовения от лица принца Гарри, поскольку формально он больше не является старшим членом королевской семьи и не может представлять британскую монархию. Герцогу Сассекскому пришлось устроить импровизированную церемонию на американском кладбище.
36-летний принц Гарри более десяти лет провёл в армии, а также заботился о ветеранах боевых действий. Он учредил соревнования Invictus Games. В них участвуют бывшие и действующие военные, ставшие инвалидами.
Как пишет The Times, герцог Сассекский
Внук Елизаветы II вместе с супругой Меган Марк посетили кладбище в Лос-Анджелесе. Супружеская пара возложила венок с надписью: «Всем, кто служил и кто служит. Спасибо». Герцог Сассекский надел пиджак со своими военными наградами, а также прикрепил к нему символ скорби — пластиковый мак.
День поминовения (Remembrance Day) — памятный день в странах Британского содружества наций. Он призван увековечить память всех солдат Британского содружества, погибших в военных конфликтах с участием Великобритании. Ежегодно отмечается 11 ноября.
Как писал NEWS.ru, королева Елизавета хотела отправить Меган Маркл и принца Гарри в Африку, чтобы супруги какое-то время отдохнули от жизни во дворце. Об этом сообщается книге королевского эксперта и британского историка Роберта Лейси «Битва братьев: Уильям и Гарри — дружба и вражда».