Принц Гарри обиделся на придворных и посетил американское кладбище

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Придворные Букингемского дворца отказались возложить венок к монументу в честь Дня поминовения от лица принца Гарри, поскольку формально он больше не является старшим членом королевской семьи и не может представлять британскую монархию. Герцогу Сассекскому пришлось устроить импровизированную церемонию на американском кладбище.

36-летний принц Гарри более десяти лет провёл в армии, а также заботился о ветеранах боевых действий. Он учредил соревнования Invictus Games. В них участвуют бывшие и действующие военные, ставшие инвалидами.

Как пишет The Times, герцог Сассекский был очень огорчён отказом придворных. До королевы Елизаветы II не донесли желание внука. The Telegraph сообщает , что принц не получил приглашение не мероприятие. Источники издания утверждают, что член королевской семьи во время отречения был вынужден отказаться от воинских званий, он также не может носить военную форму на торжественных мероприятиях и парадах.

Внук Елизаветы II вместе с супругой Меган Марк посетили кладбище в Лос-Анджелесе. Супружеская пара возложила венок с надписью: «Всем, кто служил и кто служит. Спасибо». Герцог Сассекский надел пиджак со своими военными наградами, а также прикрепил к нему символ скорби — пластиковый мак.

День поминовения (Remembrance Day) — памятный день в странах Британского содружества наций. Он призван увековечить память всех солдат Британского содружества, погибших в военных конфликтах с участием Великобритании. Ежегодно отмечается 11 ноября.

Как писал NEWS.ru, королева Елизавета хотела отправить Меган Маркл и принца Гарри в Африку, чтобы супруги какое-то время отдохнули от жизни во дворце. Об этом сообщается книге королевского эксперта и британского историка Роберта Лейси «Битва братьев: Уильям и Гарри — дружба и вражда».