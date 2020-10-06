Королева Елизавета могла отослать Меган Маркл и принца Гарри в Африку

https://static.news.ru/photo/3ed50ee8-07c9-11eb-9d7f-fa163e074e61_660.jpg Меган Маркл и принц Гарри Фото: Time/Keystone Press Agency/Global Look Press

Королева Елизавета хотела отправить Меган Маркл и принца Гарри в Африку, чтобы супруги какое-то время отдохнули от жизни во дворце. Соответствующая информация представлена в книге королевского эксперта и британского историка Роберта Лейси «Битва братьев: Уильям и Гарри — дружба и вражда».

Так, согласно плану королевы, в Африке супруги продолжили бы выполнять свою миссию, однако на них бы не так давили общественность и пресса, а на частную жизнь оставалось больше времени. К несчастью, ожидания королевы Елизаветы не оправдались — Маркл и принц Гарри решили кардинально изменить свою жизнь.

Трагедия заключалась в том, что королева на самом деле хотела собрать всех вместе, а не разделить, — говорится в книге Лейси, передаёт «Экспресс газета».

Ранее NEWS.ru писал, что принц Гарри и Меган Маркл примут участие в реалити-шоу, которое выпустит стриминговый сервис Netflix. Пара таким образом хочет познакомить публику со своим образом жизни.

Многосерийный документальный проект будет посвящён их занятию филантропией. О том, что происходит у них дома за закрытыми дверями, в шоу показано, скорее всего, не будет.