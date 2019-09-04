https://static.news.ru/photo/0e748070-ceff-11e9-a052-fa163e074e61_660.jpg Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Ik Aldama/Global Look Press

Принц Гарри и его жена, герцогиня Сассекская Меган Маркл могут переехать в США.

Как сообщает The Sun, пара может уехать в родной город Меган Маркл — Лос-Анджелес, где живут её мать и друзья. Издание предполагает, что таким способом принц Гарри отвлечётся от скандалов в СМИ и ссоры с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Также, как утверждают некоторые источники, принцу Гарри не понравилось имение в графстве Херефордшир, которое ему предложил отец, принц Чарльз.

Как писал News.ru, Меган Маркл и принц Гарри планируют приобрести особняк в США, чтобы их сын Арчи мог чаще бывать с бабушкой, живущей в Лос-Анджелесе. В этой покупке заинтересован и принц Гарри, так как намерен больше времени проводить в США ради участия в совместном с Опрой Уинфри проекте — телесериале о психическом здоровье. С помощью сериала герцог Сассекский планирует привлечь в свой благотворительный фонд американских спонсоров.