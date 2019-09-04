Принц Гарри и его жена, герцогиня Сассекская Меган Маркл могут переехать в США.
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Как писал News.ru, Меган Маркл и принц Гарри планируют приобрести особняк в США, чтобы их сын Арчи мог чаще бывать с бабушкой, живущей в Лос-Анджелесе. В этой покупке заинтересован и принц Гарри, так как намерен больше времени проводить в США ради участия в совместном с Опрой Уинфри проекте — телесериале о психическом здоровье. С помощью сериала герцог Сассекский планирует привлечь в свой благотворительный фонд американских спонсоров.