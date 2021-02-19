Принц Гарри и Меган Маркл не вернутся в королевскую семью

https://static.news.ru/photo/38ae6e1a-72ae-11eb-a24a-96000091f725_660.jpg Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Принц Гарри и Меган Маркл заявили королеве Елизавете II, что не вернутся в королевскую семью. Об этом сообщается в заявлении Букингемского дворца.

Герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган приняли решение не возвращаться к выполнению рабочих обязанностей членов королевской семьи, — говорится в сообщении.

Отмечается, что члены семьи разочарованы этим решением. Однако «герцог и герцогиня» по-прежнему остаются любимыми членами семьи.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл намерены изменить условия сделки со старшими членами британской королевской семьи. Герцог и герцогиня Сассекские добиваются продления испытательного периода, который был дан им для обдумывания решения об отказе от привилегий и титулов и должен истечь 31 марта. Гарри и Меган могут попросить предоставить им ещё год.

Как писал NEWS.ru, Меган Маркл и принц Гарри ожидают второго ребёнка. Летом 2020 года Меган Маркл рассказывала, что пережила выкидыш. Это стало для неё большой потерей.