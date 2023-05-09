Президент Никарагуа поздравил россиян с Днем Победы Президент Никарагуа Ортега поздравил россиян с праздником победы над фашизмом

Фото: Rodrigo Arangua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Никарагуа Даниэль Ортега поздравил россиян с 78-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне от имени народа своей страны. В поздравительном послании, опубликованном в издании El 19 Digital, он выразил свое уважение к президенту Владимиру Путину, советским и российским семьям, а также семьям братского и солидарного мира.

В 78-ю годовщину Великой Победы Советского Союза и народов над гитлеровским фашизмом приветствуем вас от имени героического народа Дарио, Селедона, Селайи, Сандино, Карлоса, Сандинистского фронта и многих никарагуанских патриотов и героев <...>. Поздравляем товарища президента Владимира Путина, советские семьи, российские семьи, семьи братского и солидарного мира, со всеми победами и с теми, которые обязательно придут! — заявил Даниэль Ортега.

Ортега отметил, что сегодня враги свободы и всеобщего блага стремятся возродить гитлеровский фашизм, однако поздравил всех с победами и выразил уверенность в том, что новые победы обязательно придут.

Ранее сообщалось, что Прокопьев и Петелин вернулись на борт Международной космической станции (МКС) после более семи часов работы в открытом космосе. При этом по плану они должны были уложиться в 6 часов 22 минуты.