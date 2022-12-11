Президент Кубы встретился с делегацией Конгресса США в Гаване

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Кубинский лидер Мигель Диас-Канель 10 декабря провел встречу с делегацией Конгресса США, прибывших с визитом в столицу островной республики Гавану. Президент Кубы сообщил на своей странице в Twitter, что на переговорах с американскими конгрессменами заявил о необходимости положить конец тем мерам, которые вредят населению его страны. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья при этом назвал беседу с законодателями из США «открытой и уважительной».

Я принял делегацию Конгресса США во главе с Джеймсом Макговерном. Мы обсудили наши разногласия и темы, представляющие взаимный интерес. Было подтверждено обоюдное намерение улучшать двусторонние отношения, — рассказал президент Кубы.

В середине ноября представители США уже посещали Кубу, тогда в Гаване прошли переговоры по вопросам взаимодействия в сфере миграции, отметил ТАСС. Делегация США во главе с заместителем помощника главы Госдепа Эмили Мендралой отмечала, что есть области, в которых сотрудничество с Кубой проходит успешно, однако указывала на сложности, которые препятствуют достижению целей партнерства.

Штаты разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году после национализации собственности США на острове, а затем ввели торгово-экономическое эмбарго. В 2014 году бывший на тот момент президентом США Барак Обама объявил об изменении курса в отношении Кубы и ослаблении санкций, однако следующий президент Дональд Трамп вновь ужесточил политику и остановил движение к нормализации.

В ноябре президент Кубы посетил с официальным визитом Москву, где Диас-Канель встретился с российским коллегой Владимиром Путиным, вместе с которыми они открыли памятник лидеру кубинской революции Фиделю Кастро в столичном районе Сокол. Диас-Канель также выступил в Госдуме и встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.