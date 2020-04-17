Президент Бразилии уволил министра из-за разногласий вокруг COVID-19

Министр здравоохранения Бразилии Луис Энрике Мандетта лишился своей должности из-за разногласий с президентом Жаиром Болсонару, связанных с борьбой против коронавирусной инфекции.
Лидер Бразилии в очередной раз призвал руководителей регионов страны отменить приказы, из-за которых люди в период пандемии должны оставаться дома. Болсонару подчеркнул, что подобные меры вредят экономике.
Глава Минздрава Мандетта поддерживал губернаторов штатов, отмечая необходимость соблюдения карантинных правил, в то время как бразильский президент сравнивал коронавирус с «небольшим гриппом», отмечает Reuters.
Нам нужно вернуться к нормальной жизни, не так быстро, как это возможно, но нам нужно начать проявлять некоторую гибкость, — заявил Болсонару.
Он отметил, что правительство больше не может помогать малообеспеченным слоям населения.
Социальная сеть Twitter удалила публикации президента Бразилии против изоляции. Политик заявлял, что «смерть неизбежна», и призывал сторонников «встретить вирус, как подобает мужчине», писал NEWS.ru.