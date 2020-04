Президент Бразилии уволил министра из-за разногласий вокруг COVID-19

Лидер Бразилии в очередной раз призвал руководителей регионов страны отменить приказы, из-за которых люди в период пандемии должны оставаться дома. Болсонару подчеркнул, что подобные меры вредят экономике.

Brazilian President Jair Bolsonaro fired his health minister over disagreements with him on how to fight the new coronavirus https://t.co/C9gfU6XQu2 pic.twitter.com/6ysppiQzlM