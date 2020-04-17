Президент Бразилии уволил министра из-за разногласий вокруг COVID-19

https://static.news.ru/photo/eae8a8f0-808a-11ea-8a57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dario Oliveira/Global Look Press

Министр здравоохранения Бразилии Луис Энрике Мандетта лишился своей должности из-за разногласий с президентом Жаиром Болсонару, связанных с борьбой против коронавирусной инфекции.

Лидер Бразилии в очередной раз призвал руководителей регионов страны отменить приказы, из-за которых люди в период пандемии должны оставаться дома. Болсонару подчеркнул, что подобные меры вредят экономике.

Brazilian President Jair Bolsonaro fired his health minister over disagreements with him on how to fight the new coronavirus https://t.co/C9gfU6XQu2 pic.twitter.com/6ysppiQzlM — Reuters (@Reuters) April 17, 2020

Глава Минздрава Мандетта поддерживал губернаторов штатов, отмечая необходимость соблюдения карантинных правил, в то время как бразильский президент сравнивал коронавирус с «небольшим гриппом», отмечает Reuters.

Нам нужно вернуться к нормальной жизни, не так быстро, как это возможно, но нам нужно начать проявлять некоторую гибкость, — заявил Болсонару.

Он отметил, что правительство больше не может помогать малообеспеченным слоям населения.

Социальная сеть Twitter удалила публикации президента Бразилии против изоляции. Политик заявлял, что «смерть неизбежна», и призывал сторонников «встретить вирус, как подобает мужчине», писал NEWS.ru.