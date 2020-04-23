Президент Бразилии уволил главу федеральной полиции

https://static.news.ru/photo/e5eb208a-862a-11ea-bfda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nayra Halm/Global Look Press

Президент Бразилии Жаир Болсонару на фоне распространения коронавирусной инфекции по территории страны уволил главу федеральной полиции Маурисио Валейсо. Причину снятия высокопоставленного стража порядка с должности политик не назвал.

До увольнения главы полиции у Болсонару возникли разногласия с назначившим Валейсо на этот пост министром юстиции Сержиу Моро. Когда появились слухи о том, что бразильский лидер пытается уволить Валейсо, глава Минюста решил уйти в отставку, отмечает Reuters.

Позднее Моро передумал, сказав, что останется на посту, если ему удастся найти преемника для главы полиции. Как уточняет агентство, министр юстиции является самым популярным членом кабмина благодаря борьбе с коррупцией в бытность федеральным судьёй. Его уход станет серьёзным ударом по обещанию Болсонару усилить борьбу со взяточничеством с помощью свободных от политического вмешательства расследований.

Как писал NEWS.ru, президент Бразилии уволил министра здравоохранения Луиса Энрике Мандетту, заявлявшего о необходимости соблюдения карантинных правил. Сам Болсонару считает, что ограничительные меры вредят экономике и их следует отменить. По словам политика, коронавирусом заразятся примерно две трети жителей страны.