Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Гренландия — автономия в составе королевства — не продаётся, но открыта для сотрудничества и торговли.
Фредериксен отметила, что надеется на несерьёзность заявления Трампа о покупке острова.
Гренландия — не датская. Гренландия — гренландская, — цитирует премьер-министра газета Sermitsiaq.
Как писал News.ru ранее, американский президент Дональд Трамп заинтересован в возможном приобретении США датского острова Гренландия. Об этом заявил советник главы государства, глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу. Он подчеркнул, что самый большой в мире остров богат минеральными ресурсами, а также является важной стратегической территорией.