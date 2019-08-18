https://static.news.ru/photo/e4dd234c-c202-11e9-aae5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Emmanuele Contini/ZUMAPRESS.com

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Гренландия — автономия в составе королевства — не продаётся, но открыта для сотрудничества и торговли.

Фредериксен отметила, что надеется на несерьёзность заявления Трампа о покупке острова.

Гренландия — не датская. Гренландия — гренландская, — цитирует премьер-министра газета Sermitsiaq .

Как писал News.ru ранее, американский президент Дональд Трамп заинтересован в возможном приобретении США датского острова Гренландия. Об этом заявил советник главы государства, глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу. Он подчеркнул, что самый большой в мире остров богат минеральными ресурсами, а также является важной стратегической территорией.