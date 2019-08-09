Грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе объяснил назначение международных учений НАТО Agile Spirit-2019. По его словам, они направлены на поддержание стабильности в Черноморском регионе.
Эти учения способствовали ещё большему усилению совместимости между Грузией, США и партнёрами, а также поддержанию стабильной и безопасной среды в Черноморском регионе, — приводит его слова ТАСС.
Ранее News.ru писал о совместных учениях Украины и НАТО Sea Breeze-2019, прошедших в Чёрном море с 1 по 12 июля. Украинский политолог Михаил Гончар назвал их полным провалом. По его словам, соратники были буквально вынуждены отступать в черноморской акватории из-за российских учений вблизи Крыма.