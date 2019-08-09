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Правоохранительные органы 16 европейских стран арестовали 70 человек в ходе спецоперации по борьбе с торговлей детьми. С 17 по 23 июня полицейские проверили 127 тыс. человек, досмотрели 63,8 тыс. автомобилей, обыскали 1,1 тыс. помещений.

В общей сложности было арестовано 34 человека в связи с причастностью к торговле людьми и ещё 36 человек, причастных к ограблениям, распространению запрещённых видео и фото и содействию незаконной миграции,...