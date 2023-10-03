Премьер Чехии рассказал, какими должны быть дипотношения с Россией Премьер Чехии: отношения с Россией должны основываться на интересах республики

Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

Премьер Чехии Петр Фиала заявил о желании иметь с Россией уровень дипломатических отношений, отвечающий интересам республики, передает информационное агентство CTK. По словам главы чешского кабмина, его страна хочет иметь в РФ дипломатическое представительство на уровне его союзников по ЕС и НАТО. Обсуждается также вопрос о направлении посла в Москву.

Чехия хочет иметь в России дипломатическое представительство [на уровне], которое наилучшим образом соответствовало бы ее интересам, то есть на таком [уровне], как наши союзники [по ЕС и НАТО]. С ними мы координируем наши действия, — сказал премьер.

Пост посла Чехии в РФ с 2018 года занимает Витезслав Пивонька, но с конца 2022года он находится в Праге. Вместо него дипмиссию в Москве возглавляет советник-посланник Иржи Чистецкий. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в интервью новостному порталу seznamzpravy.cz заявил ранее, что настаивает на направлении в Россию посла республики, чтобы Чехия могла реализовывать свои интересы в России. Сам же уровень дипломатических отношений между Прагой и Москвой на уровне послов, по его словам, не должен быть изменен в сторону понижения.

Ранее в чешской столице переименовали улицу имени советского маршала Ивана Конева, названную в его честь спустя два года после освобождения города в 1945 году от гитлеровцев. В операции принял участие 1-й Украинский фронт, которым командовал советский маршал.