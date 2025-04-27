Появились кадры последствий смертельного наезда на людей в Ванкувере

В канадском Ванкувере неизвестный протаранил толпу на внедорожнике. На кадрах с места происшествия видны разбросанные по всей дороге обломки авто, а также лежащие на земле пострадавшие. Раненым людям пытаются оказать помощь очевидцы.

Предположительно, виновник аварии был на черном внедорожнике. На ролике видно, что автомобиль разбит, у него серьезно смят капот. Злоумышленника уже задержали.

Инцидент произошел недалеко от Восточной 41-й авеню и Фрейзер-стрит, где проходил праздник филиппинской общины в честь Дня Лапу-Лапу. Несколько человек погибли.

В марте в немецком Мангейме задержали наехавшего на людей водителя автомобиля. В результате происшествия, предварительно, погибли два человека, еще 25 пострадали. Машина врезалась в людей в пешеходной зоне у торгового центра Galeria Kaufhof.

До этого в Мюнхене мужчина наехал на демонстрантов, пострадали минимум 15 человек. В МВД Баварии сообщили, что он оказался уроженцем Афганистана, просившим убежища. Мужчина не раз привлекал внимание правоохранителей из-за запрещенных веществ и магазинных краж.