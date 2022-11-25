Постпред РФ в Вене рассказал, когда ждать результаты проб МАГАТЭ на Украине

Фото: magateorg/facebook.com

Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что результат проб, взятых специалистами МАГАТЭ на трех украинских объектах, может стать известен через месяц-полтора. Пробы были взяты в рамках проверки возможных следов «грязной бомбы», пишет РИА Новости.

Результат будет известен, возможно, месяца через полтора. Все будет зависеть от скорости работы каждой из лабораторий, которые действуют независимо, — сказал Ульянов.

Дипломат уточнил, что результаты, о которых идет речь, возможно, будут готовы к концу декабря или началу января. Только после этого можно будет с уверенностью сказать, занимались ли на трех объектах подготовкой «грязной бомбы» или нет.

Сообщения о подготовке Киевом «грязной бомбы» появились 23 октября. Минобороны России заявило, что располагает данными о готовности киевского режима применить такую бомбу с целью дискредитации РФ. Речь идет о взрывчатке, которая содержит большое количество урана или плутония. Взрыв такого заряда не носит ядерного характера как таковой, но распыляет радиоактивные вещества на огромную территорию.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что специалисты Международного агентства по атомной энергетике не нашли следов «грязной бомбы» на территории Украины. По его словам, поисковые работы проводились на трех объектах и эксперты не смогли найти там признаков незаконной ядерной активности.