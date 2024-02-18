Посольство России попросило сограждан вернуться с тропического острова Посольство России в Шри-Ланке призвало граждан вернуться на родину

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Посольство России в Шри-Ланке попросило граждан РФ подумать о возвращении на родину в связи с недавними домогательствами до туристок, в ночь с 14 на 15 февраля, в отеле Rainbow Surf Beach Hotel в Хабарадуве. Конфликт, как подчеркивает посольство, стал не первым, произошедшим в этом отеле.

Речь идет о конфликтной ситуации с тремя путешественницами из России, которые столкнулись с непристойным поведением и домогательствами со стороны сотрудников отеля. Инцидент перерос в рукоприкладство, а в самом отеле уже происходили подобные ситуации, о чем свидетельствуют жалобы постояльцев.

Консульским отделом посольства в соответствии с законодательством принимаются все возможные меры реагирования на это происшествие. В связи с участившимися инцидентами с участием росграждан, прежде всего находящихся в островном государстве уже длительное время, посольство призывает постоянно проживающих в Шри-Ланке россиян рассмотреть возможность возвращения на родину, — говорится в заявлении российской дипломатической миссии.

Ранее в Шри-Ланке сотрудник отеля проник в номер к российским туристкам, залез к ним голым в кровать и стал мастурбировать. Первый инцидент произошел в ночь на 8 февраля: одна из них проснулась от того, что сотрудник отеля гладит ее ногу, жаловаться она не стала. А второй — в ночь на 14 февраля. Тот же самый сотрудник проник ночью в номер, разделся, лег к россиянкам в кровать и стал на них мастурбировать.