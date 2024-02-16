В Шри-Ланке рум-бой залез к россиянкам в кровать и стал мастурбировать SHOT: сотрудник отеля в Шри-Ланке проник к россиянкам и попался на мастурбации

Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru

В Шри-Ланке сотрудник отеля проник в номер к российским туристкам, залез к ним голым в кровать и стал мастурбировать, сообщает Telegram-канал SHOT. Россияне на ломаном английском потребовали объяснения в связи с действиями мужчины и попросили вызвать полицию. Заявление приняли лишь после вмешательства консула.

Россияне приехали на отпуск в Шри-Ланку по туру «Алекс-тур» и заселились в номер Rainbow Surf Beach Hotel. Три девушки заняли один номер. В ночь на 8 февраля одна из них проснулась от того, что сотрудник отеля гладит ее ногу. Тогда компания не стала писать на него заявление, чтобы не тратить на это дни отдыха.

Второй инцидент произошел в ночь на 14 февраля. Тот же самый сотрудник проник ночью в номер, разделся, лег к россиянкам в кровать и стал на них мастурбировать. После этого компания устроила разборки с администрацией отеля, которые закончились дракой. Туристы написали заявление в полицию, но там сначала отказались его брать и приняли только после вмешательства консула.

Ранее сообщалось, что водитель такси в Санкт-Петербурге занялся самоудовлетворением при пассажирке с пятилетним ребенком. Женщина засняла происходящее на телефон, а спустя месяц заявила об инциденте в полицию. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.