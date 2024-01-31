Петербургский таксист занялся мастурбацией при пассажирке с ребенком

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Водитель такси в Санкт-Петербурге занялся самоудовлетворением при пассажирке с пятилетним ребенком, сообщает портал 78.ru. Женщина засняла происходящее на телефон, а спустя месяц заявила об инциденте в полицию. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

По данным портала, инцидент произошел 28 декабря. Поздно вечером женщина вызвала такси от поселка Токсово до Бугров. Она посадила ребенка в детское кресло на заднем сиденье, а сама разместилась на переднем. Внезапно мужчина запустил руки в штаны и начал говорить на пошлые темы. После того как он заметил, что его снимают на телефон, выбил его из рук женщины.

Ранее сообщалось, что в Сергиевом Посаде детский тренер по карате мастурбировал перед маленькими девочками и заставлял их помогать ему в этом. По данным Telegram-канала SHOT, как минимум четыре несовершеннолетних пострадали от действий мужчины. На растление детей в правоохранительные органы пожаловались родители пострадавших. Они рассказали, что незнакомец домогался детей прямо на улице.

До этого сексолог Сара Меланкон заявила, что слишком частое самоудовлетворение может привести к психологическим проблемам. По словам специалиста, сложности могут возникнуть не из-за самой мастурбации, а из-за отношения к ней, когда одни люди стыдятся и ругают себя, а другие ассоциируют с одиночеством и неспособностью заводить отношения.