Посольство РФ в Вашингтоне призвало США уничтожить химическое оружие
Евгений Бугров
Евгений Бугров
05:25, 06 октября 2021
Фото: twitter.com/rusembusa
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Посольство РФ в Вашингтоне заявило, что Москва привержена конвенции по химическому оружию, это США не уничтожили своё химоружие. Дипломаты в Facebook призвали Вашингтон в кратчайшие сроки выполнить международные обязательства, чтобы избавить мир от опасности применения данного вида вооружения.
Россия привержена обязательствам по КЗХО. В 2017 г. наша страна уничтожила все национальные запасы боевых отравляющих веществ, что документально зафиксировано ОЗХО. В свою очередь, США продолжают оставаться единственной страной в мире, не уничтожившей внушительный арсенал химоружия, — пояснили в посольстве.
Дипломаты также отвергли обвинения в адрес России в применении химоружия, заметив, что они сопровождаются «агрессивной пропагандисткой кампанией».
Ранее стало известно, что США и их партнёры из 44 стран по ОЗХО направили России список вопросов об инциденте с оппозиционером Алексеем Навальным. От Москвы ждут ответа в течение десяти дней. Передачу вопросов приурочили к открытию 98-й сессии исполнительного совета ОЗХО.