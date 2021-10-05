Посольство РФ в Вашингтоне призвало США уничтожить химическое оружие

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Любые обвинения в адрес России в нарушении обязательств по Будапештскому меморандуму относительно гарантий безопасности Украины являются беспочвенными. Об этом заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН представитель российской делегации Денис Лозинский, который назвал подобные обвинения «проявлением антироссийской пропаганды», сообщает РИА Новости.

Положения этого документа не распространяются на обстоятельства, ставшие следствием действий внутриполитических или социально-экономических факторов. Россия не брала на себя обязательства принуждать часть Украины оставаться в её составе против воли местного...