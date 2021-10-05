Группа из 45 стран выдвинула РФ вопросы об инциденте с Навальным

США и их партнёры из 44 стран по линии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направили России список вопросов об инциденте с оппозиционером Алексеем Навальным. От Москвы ждут ответа в течение десяти дней, сообщается на сайте Госдепартамента США.

Сегодня в Гааге США и ещё 44 страны представили вопросы к Российской Федерации относительно отравления господина Алексея Навального на территории России в прошлом году, — отмечается в пресс-релизе.

Десятидневный срок на ответ предусмотрен конвенцией о запрещении химического оружия. Передачу вопросов приурочили к открытию 98-й сессии исполнительного совета ОЗХО.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа 2020 года в самолёте, летевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске оппозиционера госпитализировали в местную больницу. Затем его перевезли в клинику Charité в Берлине, где позднее немецкая военная лаборатория нашла в анализах Навального следы яда из группы «Новичок».

Ранее стало известно, что польская премия «Рыцарь свободы» объявила лауреатом российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте Фонда имени Казимира Пулавского, который учредил премию. Он станет вторым россиянином, отмеченным наградой. Вместо Навального, который находится в колонии, премию получат его соратники Леонид Волков и Владимир Милов.