Навальный стал лауреатом премии «Рыцарь свободы»

Польская премия «Рыцарь свободы» объявила лауреатом российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте Фонда имени Казимира Пулавского, который учредил премию. Он станет вторым россиянином, отмеченным наградой.

Церемония вручения «Рыцаря свободы» пройдёт 5 октября в Варшаве. Вместо Навального, который находится в колонии, премию получат его соратники Леонид Волков и Владимир Милов.

«Рыцарь свободы» вручается с 2005 года. Её лауреаты — люди, которые «внесли значительный вклад в продвижение демократии, свободы и равенства во всём мире». Единственный россиянин, помимо Навального, удостоенный награды, — предприниматель Михаил Ходорковский.

В 2021 году Навальному уже вручали премии Фонда Бориса Немцова и Женевского форума по правам человека. Также в сентябре политик вошёл в список самых влиятельных людей мира по версии Time.

Навальный сейчас находится в колонии. Он был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом оппозиционер осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания Навального в колонии — он проведёт в ней два года и шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии.