Посольство РФ в Эстонии раскритиковало установку памятника «лесным братьям»

Посольство России в Эстонии осудило установку памятника главарю «лесных братьев» Эльмару Илпу.
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70 лет спустя главарю банды в торжественной обстановке и на высоком официальном уровне был открыт памятник. На церемонии открытия прозвучало немало слов о «лесных братьях» как борцах за свободу, — заявили в российском посольстве.
Кроме того, в посольстве обратили внимание, что Илп до войны был уголовником и даже успел сесть в тюрьму при немцах за кражу. Но для поиска «народного героя», как выясняется, сгодится и такая креатура, сообщили дипломаты.
«Лесные братья» вели свою деятельность с 1944 по 1953 год. Они скрывались в лесах и боролись против советской власти. В частности, только за два с половиной года с октября 1944-го по январь 1947-го «лесными братьями» в Эстонии было убито 544 человека, 456 из которых были гражданскими лицами.
Ранее NEWS.ru писал о том, что сейм Литвы признал одного из лидеров националистического формирования «лесные братья» Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса руководителем республики в 1954–1957 годах. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила власти Литвы в переписывании истории и издевательстве над памятью жертв бандитского террора. Кроме того, она отметила, что Литва «забывает о своих лучших сыновьях и дочерях, воевавших с фашизмом на полях Второй мировой войны».
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