Посольство РФ в Эстонии раскритиковало установку памятника «лесным братьям»

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Посольство России в Эстонии осудило установку памятника главарю «лесных братьев» Эльмару Илпу.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на заявление диппредставительства, 70 лет тому назад сотрудниками МГБ (Министерства государственной безопасности) ЭССР на острове Сааремаа была ликвидирована банда Эльмара Илпа. Отмечается, что банда занималась убийствами представителей советской власти и простых жителей.

70 лет спустя главарю банды в торжественной обстановке и на высоком официальном уровне был открыт памятник. На церемонии открытия прозвучало немало слов о «лесных братьях» как борцах за свободу, — заявили в российском посольстве.

Кроме того, в посольстве обратили внимание, что Илп до войны был уголовником и даже успел сесть в тюрьму при немцах за кражу. Но для поиска «народного героя», как выясняется, сгодится и такая креатура, сообщили дипломаты.

«Лесные братья» вели свою деятельность с 1944 по 1953 год. Они скрывались в лесах и боролись против советской власти. В частности, только за два с половиной года с октября 1944-го по январь 1947-го «лесными братьями» в Эстонии было убито 544 человека, 456 из которых были гражданскими лицами.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сейм Литвы признал одного из лидеров националистического формирования «лесные братья» Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса руководителем республики в 1954–1957 годах. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила власти Литвы в переписывании истории и издевательстве над памятью жертв бандитского террора. Кроме того, она отметила, что Литва «забывает о своих лучших сыновьях и дочерях, воевавших с фашизмом на полях Второй мировой войны».