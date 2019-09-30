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Посольство РФ в Великобритании прокомментировало ранее опубликованное The Daily Telegraph заявление начальника штаба обороны Соединённого Королевства Ника Картера о том, что страна «находится в состоянии войны каждый день» из-за российских кибератак

Сообщение пресс-службы дипломатической миссии по этому поводу размещено на сайте посольства. Как отмечает российская сторона, сложно отделить реально сказанные Картером слова от «додуманных» британскими СМИ, однако начальник штаба обороны не провозглашал лично состояния войны с РФ, судя по прямым цитатам.

Риторика британских военных, однако, вызывает озабоченность у посольства.

Цель подобных выступлений понятна. Реальных военных угроз нет, но оправдывать своё существование, активное участие в политической жизни и в освоении бюджетов оборонным структурам нужно. Поэтому и придумываются «угрозы», которые традиционно не являются военными, но которые очень хочется представить в качестве таковых, — отмечает сообщение.

Российские дипломаты поставили вопрос перед британским правительством, насколько озвученные СМИ заявления Ника Картера соответствуют официальной позиции властей Великобритании.

Как ранее передавал News.ru, российское государственное информационное агентство Sputnik получило отказ в аккредитации на ежегодную конференцию Консервативной партии Великобритании. Российский МИД в ответ пообещал принять симметричные меры по отношению к британским СМИ.