Посол России в Дании резко отреагировал на военных США в Гренландии

https://static.news.ru/photo/dfef5fb0-b992-11eb-a7cb-96000091f725_660.jpg Владимир Барбин Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Посол России в Дании Владимир Барбин резко отреагировал на инициативу по расширению присутствия американских военных в Гренландии. Его слова передаёт издание Berlingske.

Ранее глава Министерства иностранных дел Гренландии Пеле Броберг говорил, что необходимо сократить датское военное присутствие на острове. Также он призвал применять так называемую исландскую модель обороны, которая предполагает, что на стратегически важные позиции можно оперативно вызвать американскую армию.

В Арктике нет места НАТО и её вооружениям. Усиление американского присутствия в Гренландии будет означать отказ Копенгагена от ответственности за сохранение «зоны низкого напряжения» в регионе, — подчеркнул в ответ на это Барбин.

Посол добавил, что Россию опять могут обвинить в милитаризации Арктики, однако все эти обвинения беспочвенны. Своё высказывание он аргументировал тем, что развитие военной сферы идёт в пределах государственных границ РФ. Официальная Москва не собирается претендовать на всю Арктику.

Ранее читатели немецкой газеты Welt возмутились размерами России и призвали разделить её или хотя бы отобрать часть территорий.

Такие комментарии сопровождают статью о российских территориях в Арктике. Welt отметила растущий интерес разных стран к природным ресурсам в регионе, который становится более доступным из-за изменения климата. Однако, как отмечает газета, Россия «намерена установить барьер» для других государств.