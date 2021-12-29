Посол России назвал ещё один повод для обсуждения гарантий безопасности

Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил в интервью агентству DPA, что дискуссия о поставках оружия Украине является очередным доказательством необходимости гарантий безопасности РФ. По его словам, военное освоение Украины является вредным и неуместным, а любые шаги в этом направлении — контрпродуктивными.

Эти соображения (о возможности поставок оружия Киеву. — NEWS.ru) по-прежнему являются доказательством того, что России нужны гарантии безопасности, и мы требуем этих гарантий безопасности в форме, закреплённой в международном праве, — подчеркнул дипломат.

Ранее стало известно, что Россия не поддерживает озвученную США повестку переговоров по гарантиям безопасности, в которую входит обсуждение контроля над вооружениями и ситуации на российско-украинской границе. Такую повестку Россия считает размытой и второстепенной: вместо этого российские дипломаты намерены добиваться резкого сокращения присутствия США и НАТО в военной сфере в районах, где наблюдается негативная динамика после 1997 года.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что местом проведения переговоров России и США по вопросам безопасности, предварительно, станет Женева, а консультации России и НАТО могут пройти в Брюсселе. По его словам, предварительной датой российско-американских переговоров остаётся 10 января, но окончательной договорённости на этот счёт ещё нет.